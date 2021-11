Disco Elysium – The Final Cut Box-Version für Xbox One und PS4 angekündigt

ZA/UM veröffentlichen in Zusammenarbeit mit iam8bit und Skybound Games eine Disco Elysium – The Final Cut Box-Version für Xbox One und PS4, die über iam8bit.com und im Handel zum Preis von 39,99€ erhältlich ist. Die Box-Versionen können außerdem ohne zusätzliche Kosten auf die Next-Gen-Versionen für PlayStation 5 bzw. Xbox Series X aktualisiert werden.

Inhalt der Disco Elysium – The Final Cut Box-Version

Die physischen Versionen enthalten zudem ein 46cm x 61cm großes Poster sowie einen Downloadcode für ein über 190-seitiges digitales Artbook. Der brandneue Launchtrailer von Disco Elysium – The Final Cut stellt die physischen Versionen vor: