Disco Elysium – The Final Cut ab 12.10 auf der Switch

In der Nacht von gestern auf heute wurde bei der Nintendo Direct noch einmal in Erinnerung gerufen, dass mit Disco Elysium – The Final Cut eines der besten RPGs der letzten Jahre ab dem 12. Oktober 2021 auch der Nintendo Switch verfügbar sein wird. Im folgenden Beitrag haben wir die Infos noch einmal für euch zusammengefasst.

Hör auf dein Reptiliengehirn!

Hört auf euer Reptiliengehirn und kauft euch Disco Elysium – The Final Cut! Jetzt sofort! Auch wenn der Titel noch nicht erhältlich ist, so könnt ihr ihn schon vorbestellen. Macht schon! Spaß beiseite – falls ihr euch zu den Switch-Besitzern mit Rollenspiel-Affinität zählt, aber bisher noch nicht die Gelegenheit hattet, das Game ins Auge zu fassen, dann ist jetzt die ideale Gelegenheit dazu.

Wir durften Disco Elysium – The Final Cut ja schon antesten und waren bis auf ein paar kleine Makel hellauf begeistert vom klassichen und doch so neuen Stil den das Game hier fährt (hier geht es zu unserem Review). Mit dem Switch-Relesae könnte der Titel gerade für unterwegs noch einmal ordentlich an Fahrt gewinnen – die Erzählweise lädt auf jeden Fall dazu ein. In unserem Test hatten wir ein paar Schwächen der Portierung angemerkt – es bleibt aktuell noch abzuwarten ob die Entwickler aus der Playstation-Version gelernt haben und es nun auf der Switch auf Anhieb besser hinbekommen.

Das erwartet euch in Revachol auf der Switch

Als abgehalfteter Cop in Disco Elysium – The Final Cut nutzen die Nintendo Switch-Spürnasen 24 unterschiedliche Fähigkeiten, um Verdächtige zu verhören und Hinweise aufzudecken. Je nachdem, welche Attribute ihr weiterentwickeln wollt, ändern sich euer Verhalten und eure Handlungsoptionen. Das wiederum wirkt sich direkt darauf aus, wie die Geschichte weitergeht.

Das Rollenspiel startet am 12. Oktober in digitaler Form und ist für den Download bereit. Die physische Version kommt dann erst Anfang 2022 in den Handel. Vorbestellungen für die digitale Version sind wie schon erwähnt ab sofort möglich. Zum Release wird der Titel für gute 40 Euro erwerbbar sein. Gerade für Rollenspiel-Fans die den Titel noch nicht auf dem Schirm hatten, sind diese hier aber allemal gut angelegt.

