Digimon Alysion: Neues Online-Kartenspiel für iOS und Android angekündigt

Bandai Namco hat Digimon Alysion angekündigt, ein kostenloses Online-Kartenspiel für iOS und Android. Fans der Monster dürfen sich freuen!

Über Digimon Alysion

Bandai Namco hat bei der kürzlich stattgefundenen Digimon Con 2025 ein neues mobiles Kartenspiel namens Digimon Alysion offiziell angekündigt. Das Spiel wird als digitale Version des physischen Digimon Card Game konzipiert und ermöglicht es uns, Kartenspielkämpfe auf mobilen Geräten auszutragen. Die digitalen Versionen der Karten werden als „DigiAly“ bezeichnet und das Spiel wird sowohl bekannte Karten aus dem physischen Spiel als auch neue, spielexklusive Karten enthalten. Ein wichtiges Element des Games ist, dass es eine Reihe von originellen Charakteren mit eigenen Partner-Digimon einführen wird. Dies deutet darauf hin, dass das Spiel möglicherweise auch narrative Elemente beinhalten könnte, die über das reine Kartenspiel hinausgehen. Auf Reddit wurde zudem bereits bestätigt, dass Digimon Alysion tatsächlich als Simulator für das Digimon-Kartenspiel fungieren wird, was darauf hindeutet, dass es die Regeln und Mechaniken des physischen Kartenspiels digital umsetzen wird.

Der Name „Alysion“ selbst könnte eine Anspielung auf „Elysium“ sein, ein Begriff aus der griechischen Mythologie, der ein Paradies für Götter, Helden und auserwählte Unsterbliche beschreibt. Dies würde zum aktuellen Fokus der Digimon-Franchise auf griechisch-mythologische Themen passen, die auch im kürzlich angekündigten Digimon Story: Time Stranger mit seiner digitalen Welt „Iliad“ und den darin vorkommenden Olympos XII zu finden sind. Die Ankündigung von Digimon Alysion erfolgt in einem bedeutenden Jahr für die Franchise. 2025 markiert den 25. Jahrestag des Digimon-Anime, der mit verschiedenen Aktionen gefeiert wird, darunter ein spezielles Promotionsvideo mit dem Titel „Digimon Adventure: Beyond“. Dieser Zug repräsentiert Bandai Namcos Strategie, die Digimon-Franchise auf mobilen Plattformen zu erweitern und das erfolgreiche physische Kartenspiel in die digitale Welt zu übertragen. Zudem gibt es etwas für die Augen: Seht euch gleich unten den Ankündigungs-Teaser-Trailer an, und besucht unter diesem Link die offizielle Website.