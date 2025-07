Digimon Alysion: Meldet euch hier für die Closed Beta-Tests an

Bandai Card Games hat die Anmeldungen für einen geschlossenen Beta-Test für Digimon Alysion eröffnet. Zur Website des Spiels geht es hier!

Über Digimon Alysion

Dabei handelt es sich um das kommende Handyspiel, das auf dem Digimon-Kartenspiel basiert. Bewerbungen schließen am 3. August um 4 Uhr morgens – wir berichteten bereits im Detail über das Game. Digimon Alysion ist ein Handyspiel für Smartphones, das auf dem weithin beliebten Digimon-Kartenspiel basiert und Verbrauchern auf der ganzen Welt in vier verschiedenen Sprachen zur Verfügung steht. Die App bringt die Spannung des Sammelkartenspiels sowohl auf Android- als auch auf iOS-Mobilgeräte und ermöglicht es den Spielern, Decks mit ihrem Lieblings-Digimon zu bauen und spannende Kartenkämpfe gegen andere zu führen. Während das Game auch in der gleichen Welt wie der Comic und der Roman Digimon Liberator spielt, erwartet uns wohl eine ganze Menge.

So wird es nicht nur eine neue Originalgeschichte, sondern auch neue Charaktere und Digimon enthalten, einschließlich Digimon, die brandneuen, nie zuvor gesehenen Evolutionslinien folgen, die als „Digivolution“-Pfade bezeichnet werden. Ein geschlossener Beta-Test mit einer begrenzten Gruppe von Teilnehmern liefert Bandai dabei gezieltere Kommentare und Meinungen. Während der Tests kann Bandai Card Games das Digimon Alysion-Spielsystem sowie seine Serverlast bewerten und gleichzeitig Feedback und Eindrücke von den 10.000 Teilnehmer*innen sammeln. Ihr kollektiver Beitrag wird als unschätzbare Information für den Abschluss der Entwicklung des Spiels dienen, insbesondere wie die Qualität des Spiels in Vorbereitung auf den offiziellen kommerziellen Start weiter verbessert werden kann. Macht ihr mit?