Diese amiibo schalten diese Figuren in Animal Crossing: New Horizons 3.0 frei

Nintendo hat aufgelistet, welche Zelda– und Splatoon-amiibo welche Dorfbewohner freischalten, die im großen Animal Crossing: New Horizons 3.0-Update kommen.

amiibo in Animal Crossing: New Horizons 3.0

Das kostenlose Update, das am 15. Januar veröffentlicht wird und sowohl die Switch-Version als auch die kommende Switch 2 Edition auf Version 3.0 bringt, wird eine Reihe neuer Funktionen hinzufügen. Dazu gehört auch die Hinzufügung von vier neuen Dorfbewohnern, die auf der Legend of Zelda– und Splatoon-Serie basieren. Kommende Dorfbewohner im Zelda-Stil sind Animal Crossing-Versionen von Tulin aus Breath of the Wild und Mineru aus Tears of the Kingdom. Die Dorfbewohner von Splatoon werden unterdessen Cece und Viché genannt – das sind einzigartige Schwestern für Animal Crossing, die sich gerne als Splatoon 3-Charaktere Shiver und Frye verkleiden. Nintendo hat gesagt, dass jeder der vier Dorfbewohner durch Scannen eines kompatiblen Zelda– oder Splatoon-amiibo freigeschaltet werden kann, aber es wurde jetzt bestätigt, dass bestimmte amiibo bestimmte Charaktere freischalten. Daher ist es möglich, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr nur zwei Legend of Zelda-amiibo habt, beide denselben Charakter freischalten kann. Die vollständige Liste der amiibo, die jeden Charakter freischalten, wie auf der japanischen Nintendo-Website aufgeführt, lautet im Englischen wie folgt:

Tulin (The Legend of Zelda)

Bokoblin (Breath of the Wild)

Daruk (Breath of the Wild)

Ganondorf (Tears of the Kingdom)

Link (Archer) (Breath of the Wild)

Link (Majora’s Mask)

Link (Smash Bros)

Link (Skyward Sword)

Link (Tears of the Kingdom)

Revali (Breath of the Wild)

Toon Link (Smash Bros)

Toon Link (Wind Waker)

Tulin (Tears of the Kingdom)

Young Link (Smash Bros)

Yunobo (Tears of the Kingdom)

Zelda (Wind Waker)

Zelda and Loftbird (Skyward Sword)

Mineru (The Legend of Zelda)

Ganondorf (Smash Bros)

Guardian (Breath of the Wild)

Link (8-Bit) (The Legend of Zelda)

Link (Link’s Awakening)

Link (Ocarina of Time)

Link (Rider) (Breath of the Wild)

Link (Twilight Princess)

Mipha (Breath of the Wild)

Riju (Tears of the Kingdom)

Sheik (Smash Bros)

Sidon (Tears of the Kingdom)

Urbosa (Breath of the Wild)

Wolf Link (Twilight Princess)

Zelda (Breath of the Wild)

Zelda (Smash Bros)

Zelda (Tears of the Kingdom)

Cece (Splatoon)

Big Man

Callie (Alterna)

Callie (Splatoon)

Marina (Side Order)

Marina (Splatoon 2)

Octoling Boy

Octoling Boy (Blue)

Octoling Girl

Octoling Octopus

Shiver

Smallfry

Viché (Splatoon)