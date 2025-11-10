Diese amiibo schalten diese Figuren in Animal Crossing: New Horizons 3.0 frei
Nintendo hat aufgelistet, welche Zelda– und Splatoon-amiibo welche Dorfbewohner freischalten, die im großen Animal Crossing: New Horizons 3.0-Update kommen.
amiibo in Animal Crossing: New Horizons 3.0
Das kostenlose Update, das am 15. Januar veröffentlicht wird und sowohl die Switch-Version als auch die kommende Switch 2 Edition auf Version 3.0 bringt, wird eine Reihe neuer Funktionen hinzufügen. Dazu gehört auch die Hinzufügung von vier neuen Dorfbewohnern, die auf der Legend of Zelda– und Splatoon-Serie basieren. Kommende Dorfbewohner im Zelda-Stil sind Animal Crossing-Versionen von Tulin aus Breath of the Wild und Mineru aus Tears of the Kingdom. Die Dorfbewohner von Splatoon werden unterdessen Cece und Viché genannt – das sind einzigartige Schwestern für Animal Crossing, die sich gerne als Splatoon 3-Charaktere Shiver und Frye verkleiden. Nintendo hat gesagt, dass jeder der vier Dorfbewohner durch Scannen eines kompatiblen Zelda– oder Splatoon-amiibo freigeschaltet werden kann, aber es wurde jetzt bestätigt, dass bestimmte amiibo bestimmte Charaktere freischalten. Daher ist es möglich, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr nur zwei Legend of Zelda-amiibo habt, beide denselben Charakter freischalten kann. Die vollständige Liste der amiibo, die jeden Charakter freischalten, wie auf der japanischen Nintendo-Website aufgeführt, lautet im Englischen wie folgt:
Tulin (The Legend of Zelda)
- Bokoblin (Breath of the Wild)
- Daruk (Breath of the Wild)
- Ganondorf (Tears of the Kingdom)
- Link (Archer) (Breath of the Wild)
- Link (Majora’s Mask)
- Link (Smash Bros)
- Link (Skyward Sword)
- Link (Tears of the Kingdom)
- Revali (Breath of the Wild)
- Toon Link (Smash Bros)
- Toon Link (Wind Waker)
- Tulin (Tears of the Kingdom)
- Young Link (Smash Bros)
- Yunobo (Tears of the Kingdom)
- Zelda (Wind Waker)
- Zelda and Loftbird (Skyward Sword)
Mineru (The Legend of Zelda)
- Ganondorf (Smash Bros)
- Guardian (Breath of the Wild)
- Link (8-Bit) (The Legend of Zelda)
- Link (Link’s Awakening)
- Link (Ocarina of Time)
- Link (Rider) (Breath of the Wild)
- Link (Twilight Princess)
- Mipha (Breath of the Wild)
- Riju (Tears of the Kingdom)
- Sheik (Smash Bros)
- Sidon (Tears of the Kingdom)
- Urbosa (Breath of the Wild)
- Wolf Link (Twilight Princess)
- Zelda (Breath of the Wild)
- Zelda (Smash Bros)
- Zelda (Tears of the Kingdom)
Cece (Splatoon)
- Big Man
- Callie (Alterna)
- Callie (Splatoon)
- Marina (Side Order)
- Marina (Splatoon 2)
- Octoling Boy
- Octoling Boy (Blue)
- Octoling Girl
- Octoling Octopus
- Shiver
- Smallfry
Viché (Splatoon)
- Big Man
- Frye
- Inkling Boy (Blue)
- Inkling Boy (Green)
- Inkling Boy (Purple)
- Inkling Girl (Green)
- Inkling Girl (Orange)
- Inkling Girl (Smash Bros)
- Inkling Girl (Yellow)
- Inkling Squid
- Inkling Squid (Purple)
- Marie (Alterna)
- Marie (Splatoon)
- Pearl (Side Order)
- Pearl (Splatoon 2)