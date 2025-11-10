Diese amiibo schalten diese Figuren in Animal Crossing: New Horizons 3.0 frei

von Mandi 10.11.2025

Nintendo hat aufgelistet, welche Zelda– und Splatoon-amiibo welche Dorfbewohner freischalten, die im großen Animal Crossing: New Horizons 3.0-Update kommen.

amiibo in Animal Crossing: New Horizons 3.0

Das kostenlose Update, das am 15. Januar veröffentlicht wird und sowohl die Switch-Version als auch die kommende Switch 2 Edition auf Version 3.0 bringt, wird eine Reihe neuer Funktionen hinzufügen. Dazu gehört auch die Hinzufügung von vier neuen Dorfbewohnern, die auf der Legend of Zelda– und Splatoon-Serie basieren. Kommende Dorfbewohner im Zelda-Stil sind Animal Crossing-Versionen von Tulin aus Breath of the Wild und Mineru aus Tears of the Kingdom. Die Dorfbewohner von Splatoon werden unterdessen Cece und Viché genannt – das sind einzigartige Schwestern für Animal Crossing, die sich gerne als Splatoon 3-Charaktere Shiver und Frye verkleiden. Nintendo hat gesagt, dass jeder der vier Dorfbewohner durch Scannen eines kompatiblen Zelda– oder Splatoon-amiibo freigeschaltet werden kann, aber es wurde jetzt bestätigt, dass bestimmte amiibo bestimmte Charaktere freischalten. Daher ist es möglich, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr nur zwei Legend of Zelda-amiibo habt, beide denselben Charakter freischalten kann. Die vollständige Liste der amiibo, die jeden Charakter freischalten, wie auf der japanischen Nintendo-Website aufgeführt, lautet im Englischen wie folgt:

Tulin (The Legend of Zelda)

  • Bokoblin (Breath of the Wild)
  • Daruk (Breath of the Wild)
  • Ganondorf (Tears of the Kingdom)
  • Link (Archer) (Breath of the Wild)
  • Link (Majora’s Mask)
  • Link (Smash Bros)
  • Link (Skyward Sword)
  • Link (Tears of the Kingdom)
  • Revali (Breath of the Wild)
  • Toon Link (Smash Bros)
  • Toon Link (Wind Waker)
  • Tulin (Tears of the Kingdom)
  • Young Link (Smash Bros)
  • Yunobo (Tears of the Kingdom)
  • Zelda (Wind Waker)
  • Zelda and Loftbird (Skyward Sword)

Mineru (The Legend of Zelda)

  • Ganondorf (Smash Bros)
  • Guardian (Breath of the Wild)
  • Link (8-Bit) (The Legend of Zelda)
  • Link (Link’s Awakening)
  • Link (Ocarina of Time)
  • Link (Rider) (Breath of the Wild)
  • Link (Twilight Princess)
  • Mipha (Breath of the Wild)
  • Riju (Tears of the Kingdom)
  • Sheik (Smash Bros)
  • Sidon (Tears of the Kingdom)
  • Urbosa (Breath of the Wild)
  • Wolf Link (Twilight Princess)
  • Zelda (Breath of the Wild)
  • Zelda (Smash Bros)
  • Zelda (Tears of the Kingdom)

Cece (Splatoon)

  • Big Man
  • Callie (Alterna)
  • Callie (Splatoon)
  • Marina (Side Order)
  • Marina (Splatoon 2)
  • Octoling Boy
  • Octoling Boy (Blue)
  • Octoling Girl
  • Octoling Octopus
  • Shiver
  • Smallfry

Viché (Splatoon)

  • Big Man
  • Frye
  • Inkling Boy (Blue)
  • Inkling Boy (Green)
  • Inkling Boy (Purple)
  • Inkling Girl (Green)
  • Inkling Girl (Orange)
  • Inkling Girl (Smash Bros)
  • Inkling Girl (Yellow)
  • Inkling Squid
  • Inkling Squid (Purple)
  • Marie (Alterna)
  • Marie (Splatoon)
  • Pearl (Side Order)
  • Pearl (Splatoon 2)
