Die Tribit MoveBuds H1 überzeugen im Test

Da mir die Marke Tribit zuvor nicht bekannt war, ging ich mit wenig Vorahnung an den Test der MoveBuds H1. In der Kategorie bis 100€ ist und bleibt der Markt einfach unübersichtlich. Was alle Geräte eint, ist eine gelungene Technik, die aus diesen kleinen Earbuds einiges an Sound herausholt. Dabei unterscheiden sich die Hersteller nicht wirklich. Der Fokus liegt auf dem Bass, besonders bei Earbuds für den Sport hat sich das durchgesetzt. Der wichtigste Punkt beim Kauf der sportlichen Begleiter ist und bleibt aber der Tragekomfort.

Die Tribit MoveBuds hängen sich ans Ohr

Um für genügend Stabilität zu sorgen, verpasst der Hersteller den MoveBuds einen EarHook, der sie zusätzlich um die Ohrmuschel fixiert. Das sieht man bei EarBuds für den Sport immer wieder, so richtig durchgesetzt scheint es sich aber nicht zu haben. In den Fitness-Studios und auf der Laufstrecke sind sie nur selten zu sehen. Ich war auch skeptisch, ob der Haken eher störend ist oder tatsächlich einen Mehrwert hat. Für ersteres gilt: bei passender Auswahl des Gummi-Aufsatzes schmiegen sich die MoveBuds sanft ans Ohr und halten bombenfest. Etwas fumelig ist das Anlegen. Bis die Haken ordentlich an der Ohrmuschel hängen dauert es etwas.

Dank sechs unterschiedlich großer Gummi-Aufsätze sollten die Tribit MoveBuds zu nahezu jedem Ohr passen. Aber auch hier sind Menschen mit kleineren Ohren wieder benachteiligt. Auch wenn es besser ist, als bei manchem Konkurrenten in diesem Preissegment, so richtig sitzen auch die MoveBuds nicht. Praktisch, vor allem beim Laufen im Park oder Wald, ist die Steuerung des Smartphones via Touch-Oberfläche. Für einfache Befehle wie Laut-Leise-Drehen oder das Annehmen eines Anrufes genügt ein Taps auf einen der MoveBuds. Auch Liederwechsel nach vorne oder zurück funktionieren so ganz einfach.