Die soundcore AeroFit 2 Pro sind da

Ab sofort sind die soundcore AeroFit 2 Pro für 179,99 Euro in gleich vier Farben erhältlich. Was können die Open-Ears?

Mehr zu den soundcore AeroFit 2 Pro

Erst vor zwei Wochen auf der CES 2026 in Las Vegas vorgestellt, schon sind sie auch im Handel! Ab sofort sind die soundcore AeroFit 2 Pro für 179,99 Euro in gleich vier Farben erhältlich: Mattes Lila, Glänzendes Blau, Glänzendes Weiß und Mattes Schwarz. Den Besitzer oder die Besitzerin wechseln sie auf der soundcore Webseite, bei Amazon und im Handel. Wer bis einschließlich 20. Februar bestellt, erhält eine Anker Power Bank mit 20.000 Milliamperestunden im Wert von 49,99 Euro kostenlos on top – und dazu eine echte Kopfhörerinnovation. Schließlich setzen die neuen soundcore AeroFit 2 Pro neue Maßstäbe im Open-Ear-Segment! Als weltweit erste Dual-Form-Earbuds vereinen sie ein modernes Open-Ear-Design mit aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, kurz: ANC) in einem einzigen, intelligenten System. Das hat die immer stärker werdende Konkurrenz bislang noch nicht angeboten!

Die flexibel anpassbaren Ohrbügel sorgen mit ihren fünf Stufen für einen nahtlosen Wechsel zwischen offenem Open Ear-Hören und fokussiertem In-Ear-Klang – ganz ohne Kompromisse bei Komfort oder Sicherheit. Im Inneren arbeitet ein hochentwickelter, auf Wunsch optional einstellbarer, adaptiver ANC-Algorithmus, der die Umgebung bis zu 380.000 Mal pro Sekunde analysiert. Das Ergebnis ist ein neues Hörerlebnis, das sich dynamisch an den Alltag, die Arbeit oder das Training anpasst, ohne zwischen zwei Kopfhörerarten wechseln zu müssen. Weder beim Akku (sieben Stunden pro Ladung, 34 Stunden mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladecase), noch klanglich gibt es keinerlei Abstriche: So überzeugen die AeroFit 2 Pro mit leistungsstarken 11,8 Millimeter Treibern, die ein ausgewogenes, detailreiches Klangbild liefern – mit klaren Höhen, präziser Mitten und überraschendem Bass.