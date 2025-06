Die Sims 4: Zauber der Natur erscheint am 10. Juli 2025

Unser erster Blick auf Zauber der Natur, die neue Erweiterung für Die Sims 4, die nächsten Monat erscheint, ist offiziell da. Was erwartet uns?

Über Die Sims 4: Zauber der Natur

Maxis und EA haben zuvor bestätigt, dass der erste Trailer jetzt erscheint, bevor wir am 26. Juni einen tiefen Einblick in das Gameplay erhalten. Dies ist die erste große Erweiterung des Spiels seit dem Hobby-DLC im März und fügt, wie der Name schon sagt, von der Natur inspirierte Inhalte hinzu. Die wichtigste Enthüllung ist natürlich die lang erwartete Rückkehr der Feen zu Die Sims, und es sieht so aus, als ob EA viel aus Die Sims 3 und deren Figuren gelernt hat. Echt wild ist, dass unsere Sims bald in der Lage sein werden, das Innenleben vollständig hinter sich zu lassen, indem sie nach ihren Mahlzeiten suchen, im Freien baden und unter den Sternen schlafen. Alles Spaß und Spiel, bis sie mit einer von mehreren neuen und interessanten Beschwerden zu tun haben. Glücklicherweise scheint die Behandlung dieser Beschwerden mit traditionellen Heilmitteln auch eine große Rolle als Teil des Packs zu spielen, indem ihr Apotheker-Figuren aufsucht und vielleicht auch selber werden könnt. All dies findet in der neuen Welt von Innisgreen statt, die teilweise von Irland inspiriert ist. Es wirkt definitiv mehr wie Hobbingen als die Heimatstadt des 21. Jahrhunderts, aber grün ist nun mal grün.

Im Die Sims 4 Zauber der Natur-Erweiterungspack werden unsere Simlinge eins mit der Natur, während sie dem Ruf von Mutter Natur in das magische und wunderschöne Land Innisgreen folgen. Sims erwarten märchenhafte neue Erlebnisse, sie streben nach innerem Gleichgewicht mit dem neuen Arzneikundetisch und können sich dabei Leiden zuziehen – dies ist erst der Beginn ihres Abenteuers voller märchenhafter Erfahrungen, Fähigkeiten und Merkmale. Zauber der Natur ist Teil einer größeren Natursaison für Die Sims 4. Obwohl die Erweiterung selbst erst am 10. Juli erscheint, beginnt die zeitlich begrenzte Veranstaltung Nature’s Calling am 24. Juni, um die Bühne für das zu schaffen, was kommen wird. Dann, am 1. Juli, wird das nächste Update des Spiels erscheinen, das mehr Skins zum Thema Natur und andere Anpassungsoptionen mit sich bringt. Zuvor findet am 26. Juni die Gameplay-Enthüllung statt. Dies ist alles Teil der Roadmap von Die Sims 4 von Juni bis August, die Entwickler Maxis erst letzte Woche skizziert hat. Die Roadmap enthüllte auch, dass ein weiteres großes Update für den 19. August geplant ist, das dem Spiel noch mehr Anpassungsoptionen hinzufügt.