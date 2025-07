Die Sims 4: Zauber der Natur: Das sind die Änderungen abseits der Natursache

Die Sims 4: Zauber der Natur steht vor der Tür und startet am 10. Juli. Maxis versprach, am 1. Juli ein Basisspiel-Update für alle zu veröffentlichen.

Alles und mehr über Zauber der Natur

Das Update – Version 1.116.202.1030 auf PC, 1.116.202.1230 auf Mac und 2.14 auf Konsolen – bringt eine Reihe wichtiger Funktionen in das Kernspiel, zusammen mit mehreren Verbesserungen der Lebensqualität für langjährige Fans. Für den Anfang können wir jetzt Glaswände und Glasdächer in unseren Bauten verwenden. Wir finden die Option im Abschnitt „Wandmuster“ des Baumodus. Wir können auch Pflanzen auf Dächern platzieren. Das Spiel zeigt uns die Arten von Pflanzen, die für unser Dach verfügbar sind (abhängig von der Größe), wenn wir im Baumodus Dachskulpturen durchsuchen. Tatsächlich können wir sogar erkennen, ob eine Pflanze im Abschnitt Outdoor-Pflanzen auch auf dem Dach platziert werden kann oder nicht. Es gibt auch eine Vielzahl von ihnen, mit verschiedenen Größen von Sträuchern und Blumen, aus denen wir auswählen können. Das Inventar unserer Sims hat mit diesem Patch ebenfalls eine große Aktualisierung erhalten. Der Hauptpunkt ist, es einfacher zu machen, das zu finden, wonach wir suchen. Es gibt neue Möglichkeiten zum Sortieren und ein neues Abzeichen, um zu beschreiben, wann ein Artikel kürzlich erworben wurde.

Verdorbene Lebensmittel zeigen einen roten Hintergrund, um deutlich zu machen, dass sie schlecht geworden sind, und es gibt einen neuen verdorbenen Stapel, in dem wir Lebensmittel finden, die wir loswerden sollten. Das Notizbuch im Spiel wurde in ähnlicher Weise aktualisiert. Zu einem neuen, geräumigeren Layout werden wir die neuen Kategorieseiten auch nützlicher finden, wenn wir Entdeckungen verwalten. Wenn eine neue Entdeckung hinzugefügt wird, wird sie mit einem Abzeichen gekommen, um dies zu kennzeichnen. Der Ablauf des Büchleins wurde auch durch die Hinzufügung einer Zurück-Taste sowie neuer dedizierter Tasten von Household Collections und Sim Stats verbessert. Das neueste Update erleichtert die Navigation der Benutzeroberfläche für Haushaltssammlungen. Jede Sammlungskategorie (allesamt überarbeitet) hat jetzt ihr eigenes Symbol, ihre eigene Anzahl und ihren eigenen Abschlussstatus. Diese Seite verfolgt auch den Fortschritt, und wir können sogar nach Abschlussfortschritt sortieren. Für noch mehr Granularität können wir nach Seltenheit, Name, Zuletzt, Bonuselemente und fehlende Elemente innerhalb einer bestimmten Sammlung filtern.