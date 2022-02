Die Sims 4: My Wedding Stories ist demnächst im Anmarsch

Ja, ich will: Mit Die Sims 4: My Wedding Stories können eure Sims demnächst wohl den Bund fürs Leben eingehen. Lest hier mehr über den Leak!

Mehr zum My Wedding Stories-DLC

Die Sims 4 (zu unserem Test) bekommt demnächst ein herunterladbares Spielpaket zum Thema Hochzeit, just nach dem Erscheinen des Karneval Streetwear-Sets. Schon im Jänner hieß es, dass ein Game Pack unterwegs sei, die Liebe feiern würde, eine Hochzeit macht also durchaus Sinn. Twitter-Nutzerin lunar_britney veröffentlichte vier Bilder des neuen Game Packs, das in der Welt von Tartosa spielt, hier der Tweet für euch: