Die Sims 4 Karnevals-Streetwear-Set ab sofort erhältlich

Die Sims hat mit der brasilianischen Ikone Pabllo Vittar – bekannt als Drag Queen, Singer-Songwriter und Model – Looks zusammengestellt, mit denen Spieler:innen neue Optionen erhalten, um die Erlebnisse ihrer Sims individuell zu gestalten und deren Kleiderschränke aufzupeppen.

Electronic Arts und Maxis haben heute das Die Sims 4 Karnevals-Streetwear-Set veröffentlicht. Das neueste Mode-Set gibt euch mit gewagten neuen Looks die Möglichkeit, das Styling eurer Sims zu erweitern und eure Kreativität weiter auszuleben.

Die ausgelassenen und strahlenden Designs, Styles und Farben des Karnevals-Streetwear-Sets wurden von Pabllos Persönlichkeit geprägt und ermutigen Spieler:innen, das Selbstbewusstsein und die Kreativität eines der großartigsten kulturellen Feste der Welt mit Kleidung, Make-up und Accessoires im Spiel nachzuerleben. Das Set enthält eine vielseitige Mischung aus reizvollen Cutouts, farbenfrohen Obstmustern mit grafischen Kontrasten und paillettenbesetzten Oberteilen, und bietet Spieler:innen neue und endlose Möglichkeiten, ihre Persönlichkeit mithilfe verschiedener ausdrucksstarker Looks zu entfalten.

Im Rahmen der Zusammenarbeit für das Karnevals-Streetwear-Set wurde ein kostenloses Update in das Basisspiel integriert. Pabllo Vittar hat den Dance-Hit “Buzina” aus dem zweiten Studioalbum “Não Para Não” auf Simlisch aufgenommen, und Spieler:innen können die Single über den Karnevals-Sender des Spiels hören und dazu abtanzen. Die Feierstimmung wird durch ein weiteres kostenloses Basisspiel-Update in Form einer Sims-Expresslieferung mit brasilianischen Rezepten und einer Maske am 09. Februar weiter angeheizt, und im März können Spielende ihr Zuhause mit einem neuen Kunstwerk des berühmten zeitgenössischen Künstlers Lano schmücken.

Die Sims 4 und das Karnevals-Streetwear-Set sind für PC und Mac auf Origin und Steam, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.