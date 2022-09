Die Power von Sonys PS5 und PS VR2 in neuem Trailer gezeigt

Sony hat einen neuen Trailer zu PS VR2 vorgestellt. Um euch einen Klick zu sparen: Wir haben noch immer keinen Preis – aber viel Grafikpracht!

Mehr zu PS VR2

Wenn das PlayStation VR2-Headset von Sony im Frühjahr 2023 veröffentlicht wird, wird es keine Spiele von der ursprünglichen PlayStation VR spielen können, dies bestätigte das Unternehmen in der Vergangenheit. “PSVR-Spiele sind nicht mit PSVR2 kompatibel, da PSVR2 entwickelt wurde, um ein echtes VR-Erlebnis der nächsten Generation zu bieten”, sagte Hideaki Nishino, Senior Vice President of Platform Experience bei PlayStation, in einem Interview mit dem offiziellen PlayStation Podcast, der am Freitag veröffentlicht wurde. Nishino listet weiter auf, was er als die “viel fortschrittlicheren Funktionen” von PSVR2 im Vergleich zu PSVR beschrieb, wie Inside-Out-Tracking, Eyetracking, 4K HDR-Unterstützung und einen neuen Controller mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern. Das klingt natürlich schön und gut, aber wie sieht das in Action aus? Seht den Trailer hier: