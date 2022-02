Die PlayStation Plus-Spiele im März 2022 sind nun vorgestellt worden

Sony Interactive Entertainment hat die März-Reihe von kostenlosen Spielen für PlayStation Plus-Abonnent:innen angekündigt, die ab dem 1. März verfügbar sein wird.

Für PlayStation 5

Ghost of Tsushima: Legends (Sony Interactive Entertainment) – Ghost of Tsushimas eigenständiges, kooperatives Multiplayer-Erlebnis ist von japanischen Volksmärchen und Mythologie inspiriert. Ihr dürft aus vier einzigartigen Klassen wählen und mit Freund:innen spielen. Oder aber ihr nutzt das integrierte Online-Matchmaking, um Seite an Seite als Legenden in vier aufregenden Spielmodi zu kämpfen. Auch für PS4-Spieler:innen zu haben!

Ghostrunner (505 Spiele) – Schnetzeln mit Style! Führt eine Klinge und meistert die Kunst des Parkour, um euch in diesem intensiven, rasanten First-Person-Abenteuer in eine Megastruktur-Turmstadt zu kämpfen. Nutzt euer Katana, weicht Kugeln mit euren übermenschlichen Reflexen aus und setzt eine Vielzahl von spezialisierten Techniken ein, um euch durchzusetzen. Schneller, intensiver Kampf und viele Checkpoints zeichnen das Game aus.

PlayStation 4

ARK: Survival Evolved (Studio Wildcard) – In diesem MMO-Überlebensspiel erwacht ihr an den Ufern einer mysteriösen Insel und müsst euch schnell an alles anpassen, was so vor sich geht. Ihr müsst Ressourcen ernten, um Gegenstände herzustellen und Unterstände zu bauen. Danach gilt es, eure neu gefertigte Ausrüstung zu verwenden, um Leviathan-Dinosaurier und andere Kreaturen, die das Land durchstreifen, zu töten, zu zähmen oder zu züchten. Ihr seid allerdings nicht alleine auf dieser Insel…

Team Sonic Racing (SEGA) – Der schnellste Igel der Welt wechselt Turnschuhe gegen Räder in diesem aufregenden Arcade-Rennfahrer im Wettkampfstil. Stellt euch Freund:innen in intensiven Multiplayer-Rennen, fahrt gemeinsam durch atemberaubende Welten und arbeitet dann als Team zusammen, indem ihr Power-Ups und Speed-Boosts miteinander teilt. Party-Racing und mehr erwartet euch in diesem Spiel – Fans von Sonic können ab 1. März 2022 kostenlos bei diesem Racer zuschlagen!