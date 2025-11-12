Die HUAWEI Pura 80-Serie ist da: Mehr Kamera geht nicht!

Die neue HUAWEI Pura 80-Serie umfasst zwei leistungsstarke Modelle: das HUAWEI Pura 80 Pro und das HUAWEI Pura 80 Ultra. Was können sie?

Über die HUAWEI Pura 80-Serie

Beide Smartphones setzen neue Maßstäbe in der Smartphone-Fotografie. Besonders sticht hierbei der 1-Zoll-Ultra-Lightning-Sensor hervor, der bisher nur hochwertigen Digitalkameras vorbehalten war. Selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen gelingen gestochen scharfe, detailreiche Aufnahmen mit hervorragender Tiefenschärfe. Die Ultra-Chrome-Kamera sorgt dabei für lebendige, naturgetreue Farben, während die intelligente Sensor- und Algorithmus-Kombination jede Szene perfekt ausleuchtet. Doch nicht nur mit seiner außergewöhnlichen Kameraleistung überzeugt das HUAWEI Pura 80 Ultra im Alltag. Das Crystal Armor Kunlun Glass der 2. Generation bietet unübertroffenen Schutz und erhöht die Kratzfestigkeit um das 16-fache sowie die Sturzfestigkeit um das 25-fache.

Diese hochmoderne Schutzhülle sorgt für außergewöhnliche Haltbarkeit und schützt das Gerät vor täglicher Abnutzung. Das HUAWEI Pura 80 Ultra und das HUAWEI Pura 80 Pro sind in einem Forward Symbol-Design gestaltet, das von den zeitlosen Sonnenstrahlenmotiven hochwertiger Schmuckstücke und Luxusuhren inspiriert ist. Das filigrane Strahlenmuster verleiht den Geräten eine besondere optische Tiefe und spielt elegant mit Licht und Schatten. Ein goldener Ring um die Linse des HUAWEI Pura 80 Ultra betont das ikonische Forward Symbol rund um das HUAWEI-Logo und schafft einen markanten Blickfang. Wir kennen den Fashion-Push bereits vom Hersteller, und nun schwappt dieser Einfluss von Wearables weiter auf die hauseigenen Smartphones über – mit Erfolg!

Smartphone-Fotografie neu denken

Mit der neuen Generation setzt die HUAWEI Pura 80-Serie neue Maßstäbe in der Smartphonefotografie. Beide Modelle vereinen modernste Sensortechnologie, präzise Farbverarbeitung und intelligente Algorithmen für Bilder, die selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen beeindrucken. Das HUAWEI Pura 80 Ultra steht dabei für maximale Vielseitigkeit. Seine umschaltbare Dual-Tele-Kamera kombiniert zwei Brennweiten (3,7-fach und 10-fach) mit einem besonders lichtempfindlichen Sensor. So entstehen bei allen Lichtverhältnissen gestochen scharfe Nahaufnahmen mit räumlicher Intensität sowie detailreiche Porträts. Die 1-Zoll-Ultra Lighting-HDR-Kamera erreicht einen branchenführenden Dynamikumfang von 16 EV und sorgt dafür, dass selbst komplexe Lichtsituationen wie beispielsweise Lagerfeuer natürlich und kontrastreich wiedergegeben werden. Helle und dunkle Bereiche werden präzise ausbalanciert, wodurch sowohl feine Strukturen als auch weiche Übergänge sichtbar bleiben. Das HUAWEI Pura 80 Pro überzeugt wiederum mit einer 1-Zoll-Ultra-Lighting-Kamera, aber warum ist die Sensorgröße so wichtig?

Sie fängt besonders viel Licht ein und liefert so auch bei Nacht oder schwierigen Lichtverhältnissen herausragende Ergebnisse. Ergänzt wird sie durch eine Ultra-Chrome-Kamera, die Farben mit hoher Genauigkeit und Lebendigkeit wiedergibt und Nachtlandschaften mit naturgetreuer Klarheit darstellt. Beide Modelle werden durch das verbesserte HUAWEI XMAGE-System unterstützt, das auf den branchenweit größten Teleobjektivsensor und fortschrittliche Algorithmen setzt. Diese Kombination sorgt für besondere Präzision beim Zoom und schlechten Lichtverhältnissen. Die Serie zeichnet sich durch die Aufnahme lebendiger Nachtatmosphären mit präzisen Farbtönen und Sättigung aus und fängt komplexe architektonische Details bis hin zu weitläufigen Stadtpanoramen detailgetreu ein. Auch Bühnenfotografie und -videografie definiert die HUAWEI Pura 80-Serie neu und erfasst selbst aus der Ferne ultraklare Bühnendetails und lebendige Farben. 4K-Videos liefern zudem hochauflösendes Filmmaterial, das Erlebnisse lebendig wiedergibt.

Kamera-Bestnoten, Preise und Verfügbarkeit

Mit einem DXOMARK-Score von 180 Punkten für Fotografie erreicht das HUAWEI Pura 80 Ultra einen neuen Spitzenwert in der Branche. Der Wert spiegelt die Fähigkeiten des Smartphones in Sachen Lichtempfindlichkeit, Detailreichtum und Farbtiefe wider. Für Videoaufnahmen erzielt das HUAWEI Pura 80 Ultra 166 Punkte – zehn mehr als das Vorgängermodell – und bietet damit eine der derzeit besten mobilen Videoerfahrungen. Die Ultra-Lighting-HDR-Kamera sorgt dabei für natürliche Kontraste und fein abgestufte Lichter, selbst bei Gegenlicht oder Nachtaufnahmen. Dank fortschrittlicher Stabilisierungstechnologie lassen sich Szenen flüssig aus der Hand filmen. Die Unterstützung von 4K-Video rundet das professionelle Kameraerlebnis ab und bringt selbst kleinste Details gestochen scharf auf den Bildschirm. Für dauerhafte Performance sorgen das HUAWEI Pura 80 Pro und das HUAWEI Pura 80 Ultra mit ihrem leistungsstarken 5170-mAh-Akku. Dank 100 W HUAWEI SuperCharge lässt sich das Gerät blitzschnell aufladen, während 80 W Wireless HUAWEI SuperCharge ein ebenso komfortables kabelloses Laden ermöglicht.

Diese dynamische Kombination aus hoher Kapazität und schneller Ladefunktion gewährleistet unterbrechungsfreie Nutzung, sodass Nutzer:innen den ganzen Tag über verbunden, produktiv und mobil bleiben können. Das HUAWEI Pura 80 Ultra ist in den Farben Prestige Gold und Golden Black ab sofort im HUAWEI Online Store verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Modelle des HUAWEI Pura 80 Ultra liegt bei 1.499,- Euro. Das HUAWEI Pura 80 Pro ist in den Farben Glazed White, Glazed Black und Glazed Red ab sofort im HUAWEI Online Store verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Modelle des HUAWEI Pura 80 Pro liegt bei 1.099,- Euro. Zum Launch-Start erhalten Kund:innen, die eines der Modelle der HUAWEI Pura 80-Serie im HUAWEI Online Store bis zum 30.11.2025 erwerben, die HUAWEI WATCH GT 5 (zu unserem Testbericht) in Schwarz (46 mm) oder Weiß (42 mm), eine Hülle für das gewählte Smartphone, ein 100 Watt-Ladegerät sowie 12 Monate HUAWEI Care+ gratis dazu.