Die Huawei FreeBuds 4 sind ab sofort im Handel erhältlich

Die Huawei FreeBuds 4, die neueste True Wireless-Lösung des Unternehmens, ist ab sofort im Handel erhältlich. Lest hier mehr über die Ohrhörer!

Über die Huawei FreeBuds 4

Wir haben die FreeBuds 4 bereits getestet (hier geht es zum Review). Sie sind in den Farben Silver Frost und Ceramic White zu einem unverbindlichen Richtpreis von 129 Euro im Handel erhältlich. Im Aktionszeitraum bis zum 22. August gibt es beim Kauf der Huawei FreeBuds 4 zusätzlich den smarten Aktivitätstracker Huawei Band 4 gratis dazu. Die neue Generation der In-Ear-Kopfhörer bietet hohe Soundqualität mit Tragekomfort, um alle Momente und Lebenssituationen aufzuwerten. Die neuen Huawei-Kopfhörer erweitern die Audio-Produktpalette des Konzerns und setzen dabei auf professionellen und detailreichen Sound.

Der 14,3 mm große dynamische Treiber in jedem Kopfhörer versorgt die Huawei FreeBuds 4 mit immersivem Klang bei allen Titeln und bietet intensive Klangfarben durch einen Frequenzbereich von bis zu 40 kHz. Jeder Kopfhörer ist zusätzlich mit leistungsstarken Bassverstärkern ausgestattet, um für motivierende starke Beats mit satteren Höhen und intensiveren Bassklängen zu sorgen. Die verbesserte aktive Geräuschunterdrückung Active Noise Cancellation (ANC) passt sich zusätzlich durch die Adaptive Ear Matching (AEM) Technologie direkt der Ohrform der Nutzer:innen an und sorgt so für ein noch intensiveres Sounderlebnis.

Mehr zu den Ohrhörern

Das neue Open-Fit Design schafft einen optimalen Druckausgleich und sorgt dabei zusätzlich dafür, dass wichtige Umgebungsgeräusche wahrnehmbar bleiben, für den intelligenten Mix aus Tragekomfort und Sicherheit. Mit bis zu vier Stunden dauerhafter Wiedergabe bei deaktivierter ANC-Funktion und bis zu 22 Stunden Akkulaufzeit im kompakten Charging-Case sind die Huawei FreeBuds 4 die ideale Begleitung für den Alltag. Die branchenführende Schnellladetechnologie sorgt außerdem für weitere 2,5 Stunden Musikgenuss nach nur 15 Minuten Ladezeit. Durch die kompakte Größe von 21,2 mm und einem Gewicht von 38 Gramm passt das Charging-Case auch in jede Tasche – langen Reisen steht also nichts mehr im Weg.

Nutzer:innen von iOS- oder Android-Geräten können die neuen Huawei FreeBuds 4 ebenfalls unkompliziert und schnell mit ihren Smartphones koppeln und verwenden, indem sie die Huawei AI Life-App aus dem jeweiligen App-Store downloaden oder die Kopfhörer direkt mit Bluetooth verbinden. Die Musikwiedergabe, das Annehmen von Anrufen und die Aktivierung und Deaktivierung von der intelligenten Geräuschunterdrückung ANC oder auch die Lautstärke lassen sich ganz einfach via Touch-Gesten wie Tippen direkt an den Kopfhörern regeln. Ein kompaktes Allroundgerät also – zur offiziellen Seite der Ohrhörer geht es gleich hier!