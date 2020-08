Die Halo Master Chief Collection (PC) im Test

Wir schreiben das Jahr 2020. Oder war es doch 2552? Jedenfalls fühlt es sich an, wie eine halbe Ewigkeit, seit die Halo Master Chief Collection 2014 für die Xbox One erschienen ist. Vom allerersten Halo: CE bis zum damals letzten Teil der Serie, Halo 4, waren alle Titel in dem Bundle vertreten. Manch altehrwürdigem Vertreter wurde gar eine Runderneuerung mit hochauflösenden Texturen, besseren Sounds und HD-Support beschert. Nun, zum nahenden Ende dieser Konsolen-Ära veröffentlicht Microsoft die Serie, welche Maßgeblich zum Erfolg der Xbox beigetragen hat, auch für den PC. Ob dieser späte Liebesbrief an PC-SpielerInnen noch zeitgemäß wirkt, erfahrt ihr in meinem Review.

Facts zur Halo Master Chief Collection PC:

Developer: 343 Industries

Publisher: Microsoft Game Studios

Platform: Xbox One (2014), Windows PC (seit 2019)

Genre: First-Person Shooter

Single-Player, Multiplayer

Folgende Titel sind bereits jetzt Teil der Master Chief Collection:

Halo Reach (Bungie, 2010, Xbox 360)

Halo: Combat Evolved (Bungie, 2001, Xbox)

Halo 2 (Bungie, 2004, Xbox)

Halo 3 (Bungie, 2007, Xbox 360)

Folgende Titel sollen/könnten noch folgen:

Halo 3 ODST (Bungie, 2009, Xbox 360) – coming later this summer

Halo 4 (343 Industries, 2012, Xbox 360)

Aktuell nicht bestätigt: Halo 5 Guardians (343 Industries, 2015, Xbox One)

Vorweg, diese Zeilen sind eher als Zwischenbericht, denn als finales Review zu sehen, denn gegenüber der ursprünglichen Kollektion fehlen der PC-Version noch die Titel Halo 3 ODST und Halo 4. Die einzelnen Teile der Serie werden in zeitlichen Abständen veröffentlicht, um Entwickler 343 Industries genügend Zeit für den Feinschliff zu gönnen. Ob es der jüngste Titel der Serie, Halo 5 Guardians, in die PC-Kollektion schaffen wird, lässt Microsoft offen. Zuerst einmal wollen die RedmonderInnen vermutlich Halo Infinite und die neue Xbox-Generation auf den Markt bringen.

Der PC: Oder hin und zurück

Obwohl bereits die ersten beiden Teile der Serie, Halo: CE und Halo 2, für den PC veröffentlicht wurden, ist die Serie auf der Xbox groß geworden. Das damalige Entwicklerstudio Bungie verhalf den Ego-Shootern zum Durchbruch auf Heimkonsolen. Die erste Xbox machte Shooter-Steuerung durch duale Analog-Sticks und präzise Trigger-Tasten überhaupt erst salonfähig. Nun, nach fast 20 Jahren, kehrt der erste Konsolen-Shooter auf den PC zurück. Grunts und Hunter mit präziser Maus- und Tastatursteuerung zu bekämpfen fühlt sich fast schon surreal an.

Handlung

Die Handlung der Halo Reihe ist so komplex, dass ich in diesem Text lieber nicht im Detail darauf eingehe. Nur so viel: Halo spielt in einer fernen Zukunft, in der die Menschheit sich mit allen möglichen Alien-Rassen arrangieren muss. Mit Raumschiffen und Super-Soldaten gilt es die Oberhand über die Galaxie zu behalten, und die namengebenden Superwaffen des Spiels, die so genannten Halo-Ringe zu vernichten. Die spannende und perfekt inszenierte Kampagne jedes einzelnen Teils ist originalgetreu und ungeschnitten in die Halo Master Chief Collection übernommen worden. Auch heute noch erzeugen die beeindruckenden Cutscenes Gänsehaut-Momente!