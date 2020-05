Die Eiskönigin 2 ab 10.7.2020 auf Disney+

Gute Nachrichten für alle, die von Elsa, Anna Kristoff und Olaf nicht genug bekommen – Die Eiskönigin 2 wird in Österreich ab Freitag, dem 10. Juli 2020 auf Disney+ verfügbar sein.

Noch mehr Eiskönigig gefällig?

Darüber hinaus wird am Freitag, den 26. Juni die neue Disney+ Original Dokumentarserie Wo noch niemand war: Das Making-of von ‚Die Eiskönigin 2′ weltweit Premiere feiern. In einer 6-teiligen Dokumentation öffnen die FilmemacherInnen, KünstlerInnen, SongschreiberInnen und SchauspielerInnen ihre Türen für die Kameras und zeigen die harte Arbeit, die Hingabe und enge Zusammenarbeit, die nötig ist, um einen der mit größter Spannung erwarteten Filme in der fast 100-jährigen Geschichte der Walt Disney Animation Studios entstehen zu lassen. Zum ersten Mal waren Kameras live dabei, um einen aufschlussreichen und teilweise umwerfenden Blick auf die Herausforderungen und Durchbrüche, die Kunst, Kreativität und die Komplexität der Produktion des erfolgreichsten animierten Kinofilms aller Zeiten einzufangen.

Wer nicht mehr so lange warten will, kann zur Heimkinoversion greifen, die bereits im Handel – sogar als 3D-Limited Edition – erhältlich ist.