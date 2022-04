Diablo Immortal erscheint am 2. Juni 2022 und auch für PC

Es stellt sich heraus, dass Diablo Immortal, das mobile und äußerst kontroverse Spin-off,, auch für den PC erscheinen wird. Lest hier mehr dazu!

Diablo Immortal – mobil und am PC

Das Action-RPG wird am 2. Juni, am selben Tag wie die Veröffentlichung auf iOS und Android, in der offenen Beta-Phase auf den PC gelangen (zur Anmeldung geht es hier). Es wird ebenso Cross-Play und Cross-Progression zwischen beiden Plattformen geben, so dass ihr unterwegs spielen und dann dort weitermachen könnt, wo ihr auf eurem Desktop aufgehört habt. Das ist ein überraschender Schritt, wenn man bedenkt, dass Blizzard sich so stark darauf konzentriert hatte, das Spiel für Mobilgeräte zu perfektionieren. Die erste Ankündigung des Spiels ärgerte eine Menge Diablo-Fans, die eigentlich mehr über Teil vier hören wollten. Blizzard sagte, es sei bei der Entscheidung, das Game auf den PC zu portieren, “hin und her gerissen gewesen“. Gleichzeitig hatte das Studio aber das Gefühl, dass Diablo-Fans “versuchen würden, dieses Spiel über einen Emulator zu spielen”, was das Team mit der Portierung fortfahren ließ.