Diablo 4: Zwei Erweiterungen sind bereits in Arbeit

Die Entwickler von Diablo 4 arbeiten derzeit an zwei Erweiterungen für das Spiel. Was erwartet uns mit den beiden DLC?

Mehr zu den Diablo 4-Erweiterungen

In einem neuen Interview mit Kinda Funny Games erläuterte Diablo 4-Boss Rod Fergusson alles, was das Entwicklerteam von Blizzard gerade unterwegs hat. Fergusson enthüllte, dass die Entwickler hart daran arbeiten, nicht nur an Patches und Staffeln, sondern auch an zwei brandneuen Erweiterungen für das neue Spiel. “Wir müssen die Dinge parallel bauen”, sagte Fergusson. “Im Moment, während ich hier sitze, sind wir dabei, das Hauptspiel zu starten, wir beenden die erste Staffel, wir arbeiten an der zweiten Staffel, wir arbeiten an der ersten Erweiterung, wir starten die zweite Erweiterung – das ist alles, was gerade passiert”, fuhr Fergusson fort.

Er sagt zudem, dass man die Dinge “nachhaltig” aufbauen muss. Das Team muss hungrig und aktiv bleiben, auch, wenn die Arbeit viel erscheint. Tatsächlich enthalten die demnächst geplanten Dinge nicht einmal Live-Service-Patches, ein großer Teil der Post-Launch-Inhalte von Diablo 4. So wurde bereits ein großer Rebalance-Patch rausgebracht und erst kürzlich ein Hotfix veröffentlicht. Das ist eine Menge Arbeit für ein Spiel, das gerade erst herausgekommen ist. Also ist es klar, dass Activision Blizzard gut daran tut, auf das eigene Team zu achten und ihm nicht zu viel zuzumuten. Wollen wir hoffen, dass das aufgeht!