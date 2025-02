Diablo 4: Kein DLC-Nachschub bis 2026 geplant

Die nächste große Erweiterung für Diablo 4 kommt laut Franchise-Generalmanager Rod Fergusson auf dem DICE-Gipfel in Las Vegas erst 2026.

Warten auf Diablo 4-DLC Nummer 2

Das ist nicht allzu überraschend, wenn man bedenkt, dass die erste Erweiterung, Vessel of Hatred, erst veröffentlicht wurde, als das Spiel schon 17 Monate lang auf dem Markt war. Fergusson kündigte an, dass Blizzard kurz vor Staffel 8 eine Roadmap für 2025 veröffentlichen wird, aber dass sie keine Details zur nächsten großen Erweiterung enthalten wird. Außerdem sagte er nicht, wann es im Jahr 2026 erscheinen würde, noch gab er irgendwelche Details an. Blizzards ursprünglicher Plan war es, jedes Jahr eine neue Erweiterung herauszubringen, ähnlich wie Destiny 2 es vormachte. Nicht umsonst ist der neue ARPG-Titel der schnellstverkaufte der Spiele-Reihe geworden.

Diese Idee wurde aber schnell eingestampft, als Vessel of Hatred das ursprünglich geplante Veröffentlichungsfenster um fast sechs Monate verpasste. Es gab Fehler, die behoben und Feedback der Community aufgenommen werden mussten. Es ist halt nun mal schwierig, ein Live-Service-Spiel aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall werden die Fans eine ausgefeilte Erweiterung mit vielen neuen Gameplay-Mechaniken bevorzugen, anstatt eine überhastete Geldmacherei, um ja die jährliche Kadenz zu schaffen (wir sehen dich an, FIFA und Konsorten). Die nächste Staffel von Diablo 4 soll angeblich im April live gehen, daher können wir mit der Roadmap für 2025 ebenso im April oder Mai rechnen.