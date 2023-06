Diablo 4: Activision Blizzards schnellstverkaufter Titel aller Zeiten

Blizzard hat angekündigt, dass Diablo 4, das diese Woche veröffentlicht wurde, der am schnellsten verkaufte Titel des Studios aller Zeiten ist.

Lang lebe Diablo 4

Das Spiel verzeichnete die höchsten Verkäufe vor seinem Launch sowohl auf Konsolen als auch auf PCs. In den vier Tagen seit Beginn des frühen Zugangs am 1. Juni wurde Diablo 4 93 Millionen Stunden oder über 10.000 Jahre lang gespielt, was dem Spielen von 24 Stunden am Tag seit Beginn der menschlichen Zivilisation entspricht. “Dies ist ein Moment, in dem das Diablo 4-Team jahrelang gemacht wird”, sagte Rod Fergusson, General Manager von Diablo. “Wir sind sehr stolz darauf, den Spielern die reichste Geschichte zu bieten, die jemals in einem Diablo-Spiel erzählt wurde. Seit der ersten Ankündigung des Spiels im Jahr 2019 hat uns die Unterstützung von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt zu dieser Veröffentlichung unserer dunklen Vision von Sanctuary geführt.”

50 Jahre nach den Ereignissen von Diablo 3: Reaper of Souls beginnt das Spiel mit der Beschwörung von Lilith zurück in das Reich der Sterblichen. Die Länder sind von schrecklichen Kreaturen befallen, und nur ihr könnt der Bedrohung durch das Chaos standhalten. Das Spiel bietet eine weitläufige Überwelt, die ihr mit einer von fünf Klassen erkunden dürft, und ihr könnt frei wählen, wie ihr Fortschritte machen und eure Fähigkeiten aufbauen wollt. Das Land ist vielfältig und verfügt über verschiedene Biome und dämonische Bestien in fünf Regionen und über 120 Dungeons. Es gibt auch Dutzende von Nebenquests. Das Live-Service-Spiel wird auch immer wieder neue Inhalte bieten, und definitiv das ARPG-Genre neu definieren – lest gleich hier unser Review zu Diablo 4!