Diablo 2 Resurrected angespielt: Nur für PC empfehlenswert

In der offenen Beta von Diablo 2 Resurrected konnten wir einige Eindrücke zum Remaster des Action-RPG aus dem Jahre 2000 sammeln. Lest sie hier!

Über Diablo 2 Resurrected

In Diablo 2 Resurrected (zur offiziellen Website) erwartet euch wie bereits besprochen genau das, was ihr vor über 20 Jahren schon auf dem PC genießen durftet. Allerdings bringt das Remaster eine völlig überarbeitete Optik zu uns, und das erfreut das Herz natürlich. Was den Look and Feel angeht, so darf ich verkünden, dass sich genau nichts geändert hat. Legendäre Eröffnungssätze wie „Seid gegrüßt. Mich überrascht nicht, Euresgleichen hier zu sehen.“, „Bleibt ein Weilchen und hört zu“ und andere sind genau so, wie man sie in Erinnerung hat. Wer also bei manchen Sätzen von Warriv und Konsorten mitreden konnte, kann es auch hier.

Dazu sei erwähnt, dass die PS5-Version leichte Anpassungen bezüglich der Steuerung bekommen hat. Am PC spielt sich Diablo 2 Resurrected natürlich genau so, wie man es damals schon tat – auf der Konsole ist das ein wenig optimierter. Zudem ist die Lord of Destruction-Erweiterung mit im Paket inkludiert, also habt ihr Zugriff auf sämtliche sieben Charaktere und fünf Akte, die das Spiel damals schon geboten hat. Wer also gerne in dieser Nostalgie schwelgt und sich den Titel über 20 Jahre später auch nochmal zu Gemüte führen möchte, hat mit diesem Game die beste Chance dazu. Hier ein Trailer für euch: