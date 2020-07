Deutscher The Seven Deadly Sins Staffel 4 Start am 6.8.2020 auf Netflix

Gute Nachrichten für alle, die auf das Comeback von Meliodas und Co warten – Netflix enthüllte nun in der „Demnächst“-Rubrik, dass der The Seven Deadly Sins Staffel 4 Start hierzulande am 6. August dieses Jahres auf deutsch erfolgen wird. Die Gerüchte verdichteten sich in letzter Zeit, dass womöglich ein Release der nur bei Netflix als Staffel 4 bezeichneten Staffel bevorsteht. Nun ist es gewiss!

Was bisher geschah?

Erinnern wir uns noch gemeinsam zurück an die allererste Folge: Ein schwacher Ritter betritt den „Wildschwein Hut“ und fällt Meliodas regelrecht in die Arme. Wie sich herausstellt, handelt es sich hierbei um die Prinzessin des Königreichs, die auf der Suche nach den Seven Deadly Sins ist, um der Herrschaft der Heiligen Ritter ein Ende zu bereiten. So machen sich die beiden gemeinsam auf die Suche nach den weiteren Mitgliedern der Sins und sie werden sehr bald fündig. Im Verlauf der ersten Staffel kommt nahezu die gesamte Band wieder zusammen und es gelingt einer Allianz aus guten Kräften, Hendrickson, der für den Schlamassel verantwortlich ist, zu besiegen. Er kann allerdings unbemerkt fliehen. Und Hendrickson ist es, der in der ersten Folge der dritten Staffel (die zweite lasse ich aus, da es sich nur um 4 Fillerfolgen handelt) erleben wir, wie er wieder zu sich kommt und seinen einstigen Weggefährten Dreyfus erblickt. Doch damit nicht genug, er spürt einen unheimliche magische Kraft und als er sich genauer umschaut, sieht er einen Haufen Dämonen, die sich selbst als die zehn Gebote bezeichnen. In der dritten Staffel bringen diese Gebote Angst und Schrecken in das Land. Die Seven Deadly Sins stellen sich gleich zu Beginn dem schwächsten der Gebote, verlieren jedoch kläglich. Daraufhin ist klar, dass sie allesamt stärker werden müssen und durch einen puren Zufall finden sie zudem ihr letztes Mitglied Escanor, der der stärkste der Sins ist – allerdings nur, wenn die Sonne scheint. In einem aufopfernden Kampf gelingt es den Sins einige der Gebote zu töten – die anderen schwören allerdings Rache und hier sind wir nun.