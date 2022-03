Detroit: Become Human wurde über 6,5 Millionen Mal verkauft

Detroit: Become Human ist nun offiziell der größte Erfolg aus dem Hause Quantic Dream. Das Spiel begeistert durch seinen Tiefgang und seine Zugänglichkeit!

Riesenerfolg für Detroit

In einem offiziellen Bericht des Entwicklerstudios Quantic Dream wurde bekannt, dass Detroit: Become Human 6,5 Millionen verkaufte Exemplare überschritten hat. Dieser Meilenstein kommt weniger als ein Jahr, nachdem der Titel im vergangenen Juli mehr als sechs Millionen Mal verkauft wurde. Das macht DBH zu ihrem größten Erfolg – verdient, würde ich sagen! „Unsere sehr guten finanziellen Ergebnisse erklären sich in den robusten Verkäufen unserer Backkatalogtitel, insbesondere Detroit: Become Human, die die symbolische Million Exemplare übertrafen, die im Jahr 2021 auf Steam verkauft wurden. Dieser Titel ist jetzt der größte kommerzielle Erfolg von Quantic Dream, mit über 6,5 Millionen verkauften Exemplaren auf PC und PS4 weltweit.“

In unserem Test haben wir Detroit: Become Human als sehr feingliedrig und vielschichtig kennengelernt. Doch nicht nur im Rahmen des Gameplays und der Story, sondern auch bezüglich des Settings hat das Spiel einiges auf dem Kasten. Bis ihr sämtliche Verzweigungen der Geschichte erlebt habt, vergehen hier schon einige Stunden – am besten ist es aber, nach eurem Gefühl zu gehen. Schließlich hat das dann die größte Wirkung, wenn ihr euch entscheidet, ohne zu wissen, wie sich das auswirken könnte. Das hat schon in The Witcher 3 hervorragend funktioniert, und in DBH schlagen sich Konsequenzen teils sofort und teils dramatisch später nieder. Was haltet ihr von dem Game und gehört ihr zu den über 6,5 Millionen Kund:innen des Spiels?