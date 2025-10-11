Detektiv Conan ab heute im Simulcast auf Crunchyroll verfügbar

Ab heute ist Detektiv Conan in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Simulcast auf Crunchyroll verfügbar (japanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln). Fans können sich die neuen Episoden samstags um 13:30 Uhr, direkt nach der Ausstrahlung in Japan, ansehen.

Basierend auf dem Manga von Gosho Aoyama wird der Anime Detektiv Conan seit 1996 von TMS Entertainment produziert. Über 1177 Episoden wurden bereits veröffentlicht und die Show läuft nach wie vor in Japan.

Der 28. Film Detektiv Conan: Der Flashback des Einäugigen wurde in den deutschen Kinos am 26. August veröffentlicht. Zahlreiche Filme und Specials der Reihe sind ebenfalls als Stream auf Crunchyroll verfügbar.

Neben den aktuellen Episoden im Simulcast, sind bereits alle mit deutscher Synchronfassung existierenden Episoden von Detektiv Conan auf Crunchyroll verfügbar, inklusive 50 neuen Folgen, die dieses Jahr hinzugefügt wurden. Die letzten dieser neu synchronisierten Episoden mit den Nummern 520 bis 533 werden am 16. Oktober 2025 in den Katalog aufgenommen.

Offizielle Zusammenfassung von Detektiv Conan:

Messerscharfer Verstand, geniale Kombinationsgabe – mit gerade mal 17 Jahren gilt Shin’ichi Kudô bereits als Meisterdetektiv. Immer wieder hilft er der Polizei dabei, die kniffligsten Fälle zu lösen. Eines Tages jedoch beobachtet er zwei Männer in Schwarz bei einem verdächtigen Deal. Dabei bemerkt er den Verbrecher hinter sich nicht, der ihm ein mysteriöses Gift verabreicht. Schließlich erwacht Shin’ichi im Körper eines Grundschülers. Um nicht wieder ins Visier der Schwarzen Organisation zu geraten, lebt er fortan bei seiner Freundin Ran. Aufgepasst, hier kommt der kleine Detektiv Conan!