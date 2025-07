Destiny: Rising (iOS, Android) kommt gratis im August

Der kostenlose mobile RPG-Ego-Shooter Destiny: Rising kommt am 28. August für iOS und Android. Was erwartet uns?

Zu Destiny: Rising

Destiny: Rising ist ein neuer kostenloser Science-Fiction-RPG-Shooter (wir berichteten bereits) mit einer Vielzahl spielbarer Heldencharaktere, einer gemeinsamen Welt und einer Fülle von Spielmodi, die alle im Destiny-Universum angesiedelt sind. Das Spiel wurde von NetEase Games entwickelt und veröffentlicht und offiziell von Bungie, den Machern des Destiny-Franchise, lizenziert. Es bietet ein brandneues Abenteuer, das in einer alternativen Zeit spielt und eine Erzählung in der Zeit nach dem dunklen Zeitalter erforscht. Mit einer vielfältigen Liste von Charakteren, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten und Geschichten, bietet der Titel den Spielenden ein dynamisches und herausforderndes Einzel-, kooperatives und kompetitives Multiplayer-Gameplay, darunter beliebte Spielmodi, die wir bereits von anderen Games kennen, und brandneue Modi, die neue Möglichkeiten zum Spielen einführen.

Als Entstehung neuer Möglichkeiten in diesem großen Universum spielt sich Destiny: Rising in einer unsteten Zeit ab, in der nach einem schrecklichen Zusammenbruch der Zivilisation und den Gefahren des daraus resultierenden dunklen Zeitalters wieder aufkeimende Hoffnung aufblüht. Mit Hilfe der legendären Iron Lords hat die Menschheit die Fesseln der Tyrannei befreit und begonnen, sich gegen die außerirdischen Kräfte zu versammeln, die auf ihr Aussterben abzielen. Inmitten des Chaos dieses frühen Zeitalters für The City hat sich eine neue Generation von Lichtträgern, die von mysteriösen Wesenheiten, die als Geister bekannt sind, wiederbelebt wurden, die Bedeutung der Menschheit wiederherzustellen und ihre Zukunft zu sichern. Klingt das alles gut so weit? NetEase Games hat zudem noch einen neuen Trailer für uns – hier ist er auch schon für euch: