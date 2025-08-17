Deshalb gibt es keine Romantik in Assassin’s Creed Shadows

Liebe ist nicht tot, aber sie ist auch kein Kanon – nicht laut den Ubisoft-Entwicklern von Assassin’s Creed Shadows.

Keine Liebe für Shadows?

Während einer kürzlichen Reddit-AMA erklärte ein Entwickler namens Luc den Fans, dass Romantik aus dem Kanonmodus von Shadows komplett ausgeschlossen ist, weil Ubisoft sie nicht für sinnvoll hielt. „Es ist etwas, das so persönlich ist“, sagte Luc. „Wir waren der Meinung, dass es für ein AC-RPG-Spiel besser war, keinen [Romantik]-Kanon zu machen und alle Fans ihren eigenen Kanon dafür definieren zu lassen“, fuhr Luc fort. Im Nicht-Kanon-Modus von Shadows – der uns mehr Flexibilität bei der Wahl von Dialogen und Questergebnissen ermöglicht – haben die Protagonisten Yasuke und Naoe beide zwei Romanzen und mehr Möglichkeiten für hemmungsloses Flirten.

Aber das Süßholzraspeln und die Rosen fehlen in Shadows‚ Kanon, was nicht genau mit der Art und Weise übereinstimmt, wie es die Erzähldirektorin Brooke Davies Shadows in einem anderen Reddit-AMA Ende 2024 charakterisierte. Dort versprach sie den Fans: „Naoe und Yasuke können wählen, wen sie als Verbündete rekrutieren und mit wem sie sich als Freunde und Liebhaber verbinden wollen, entweder für eine kurze, süße Zeit oder für längere Zeit.“ Wobei man sagen muss, dass sie sich auch durchaus auf den Nicht-Kanon-Modus beziehen hätte können – das ist halt auch eine Art von Fanservice neben den Updates. Hättet ihr euch eine Kanon-Partnerschaft gewünscht?