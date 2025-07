Ubisoft erklärt: Das kommt im Assassin’s Creed Shadows-Update am 29. Juli

Ubisoft hat eine Sommer-Roadmap für Assassin’s Creed Shadows veröffentlicht, die Pläne für ein Update am 29. Juli enthält. Lest mehr – das kommt gerade recht vor der Nintendo Switch 2-Version!

Zum neuen Shadows-Update

Das Update wird die Levelobergrenze des Spiels erhöhen, neue Spiel-Plus-Spiele einführen und neue Trophäen und Erfolge für die Fans hinzufügen. Ein weiteres Update ist für Anfang September geplant, und ein drittes wird am 16. September live gehen. Das Update nächste Woche wird die Spielerstufenobergrenze von 60 auf 80 erhöhen, neue Wissensränge, neue Meisterschafts- und Wissensfähigkeiten-Ränge sowie neue Upgrades für Verstecke einführen, einschließlich Heiji’s Schmiede. „Am 29. Juli dürft ihr auch erwarten, dass Projekt 3 erscheint: Es wird neue Ressourcen, Datendateien und exklusive Animus-Themen-Belohnungen geben, die wir sammeln können“, sagte Ubisoft in einem Blogbeitrag, in dem das Update angekündigt wurde. „Denkt aber daran, wenn ihr noch an den ersten beiden Projekten arbeiten solltet, ihr könnt sie entweder fertigstellen oder zum neuen Projekt wechseln. Es gibt keinen Zeitdruck.“

Was das New Game+ angeht, sagt Ubisoft, dass es für alle verfügbar sein wird, sobald sie die letzte Story-Mission abgeschlossen haben. Der Verlauf der Geschichte, der Verlauf des objektiven Bretts und der entdeckten Orte werden im New Game+ zurückgesetzt, aber das Charakterlevel der Figur, die erworbene Ausrüstung, die Fertigkeitspunkte, der Wissensrang und der Verlauf des Verstecks bleiben alle so, wie sie sind. Eine Roadmap mit drei kommenden Updates für Assassin’s Creed Shadows gibt es – die Updates sind für den 29. Juli, Anfang September und den 16. September geplant. „Wenn ihr New Game+ startet, könnt ihr von vorne beginnen und die wichtigen Ereignisse des Tensho-Krieges in Iga noch einmal erleben – oder ihr könnt nach dem Prolog zu dem Moment vorspulen, in dem Naoe das Eigentum im Versteck erbt“, sagte Ubisoft. „So oder so, wir haben dafür gesorgt, dass euch keines der grundlegenden Tutorials bei eurem zweiten Durchspielen stört.“

Irgendwann Anfang September wird ein weiteres Update live gehen, dieses konzentriert sich auf Updates zur Lebensqualität, sagte Ubisoft:

Die Weltkarte wird nach Abschluss der Ansichtspunktsynchronisierung (pro Region) freigeschaltet

Die Möglichkeit, die Tageszeit zu überspringen und in die Dämmerung oder Morgendämmerung zu springen

Ein neues Forge-Upgrade-Level, um die Ausrüstungsraritäten von Mythic (von Epic) und Artifact (von Legendary) zu erreichen

Hideout-Updates und Upgrades

Ungedrosselte Bildrate für Zwischensequenzen (nur PC)

Zusätzliche Easter Eggs, die langjährigen Serienfans bekannt sein könnten

Weitere Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen

Am 16. September wird die erste Erweiterung von Assassin’s Creed Shadows – Claws of Awaji veröffentlicht. Alle, die das Spiel vorbestellt haben, können diese Erweiterung kostenlos spielen. Ubisoft sagt, dass weitere Details zur Erweiterung während einer Reddit-AMA am 12. August bekannt gegeben werden.