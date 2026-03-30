Der Super Mario Galaxy Film x Lush: Die Kollektion im Test

Dank Lush bekamen wir Produkte der Super Mario Galaxy Film x Lush-Kollektion. Wie schnitten sie im Test ab?

Über Der Super Mario Galaxy Film X Lush

Begebt euch auf ein Abenteuer quer durch die Galaxie oder in euren lokalen Lush-Shop! Lush, das Unternehmen für hausgemachte Kosmetik, hat es wieder einmal geschafft. Denn die Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences, Illumination und Nintendo brachte eine neue Limited Edition-Kollektion zu Der Super Mario Galaxy Film hervor. Ab 1. April 2026 ist der Film in den heimischen Kinos zu sehen, und wir berichteten bereits vorab darüber.

Die Kollektion soll in der ganzen Galaxie intergalaktische Freude in die Badezeit und eure Self-Care-Routinen bringen und Fans weltweit begeistern. Mit dieser limitierten Kollektion, bestehend aus Produkten für Bad, Körper, Dusche und Duft, bringt ihr Schwung in euer Badezimmer. Ob es die Badebombe Yoshi Egg sein wird, ein Lumas Duschjelly oder etwas Anderes: Lasst euch die neue Kollektion nicht entgehen oder sammelt alle Produkte in der Question-Block-Box!

Ansehen: Unser Highlight-Reel auf Instagram zu Der Super Mario Galaxy Film X Lush!

Unser Fazit zu den vier Produkten

Yellow Luma, Schaumbad

Der Star der Show

11,- Euro pro Stück

Zerkrümelt dieses Luma unter fließendem Wasser und segelt mit ihm in einen Sternenhimmel. Oder besser gesagt, in einen Wasserspiegel voller funkelndem Schaum – ihr seid in himmlisches Duo! Dieses Versprechen von Lush hält der kleine Luma natürlich ein.

Sehr freundlich und bemüht verteilt er seinen Schaum und damit auch seine bunten Sterne, die den Kosmos in eure Badewanne bringen. Das Ylang Ylang-Öl verleiht diesem luftigen, blumigen Pfirsichduft eine sanfte, flauschige Rundheit, und das Grapefruitöl sorgt für einen spritzigen Hauch von fruchtigen Zitrusnoten.

Yoshi Egg, Badebombe

Brrrng-Ha!

15,- Euro pro Stück

Da schlüpft gleich was! Nehmt es in die Hand und schüttelt es, so viel ihr nur wollt. Aber erst, wenn ihr das Yoshi Egg aus Der Super Mario Galaxy Film X Lush in die Badewanne werft, seht ihr, was sich darin befindet. Lush hat schon öfter mit Produkten in Produkten experimentiert, und dieses Yoshi-Ei ist da keine Ausnahme.

Die Badebombe kräuselt das Wasser ordentlich auf, der Geruch ist unglaublich, und ihr bekommt bei der Verwendung mittendrin eines von vier Shower Gummies präsentiert. Jedes der vier Shower Gummys ist mit einer eigenen Mischung aus ätherischen Ölen für ein unvergessliches Badeerlebnis gefüllt. Das macht Spaß!

Princess Peach’s Crown, Seife

Fast schon königlich

10,50 Euro pro Stück

Ein doppelter Shot mit feuchtigkeitsspendendem Erdbeersamenöl und Erdbeerextrakt bereitet eure Haut darauf vor, den Tag zu retten. Wie jeden Tag. Tag für Tag. Sieht erdbeerig aus, riecht erdbeerig – schmeckt aber nicht erdbeerig, also bitte nicht essen!

Die Seife macht im Alltag wie auch alle anderen Seifen von Lush ihren Job äußerst unaufgeregt, schäumt rasch und unkompliziert auf und lässt eure Hände sehr gut riechen. Nach Erdbeere, falls das eure Frage gewesen wäre! Mit ihr kommt ihr lange Zeit aus.

Princess Power, Feste Körperbutter

Das Königreich, vereint

16,- Euro pro Stück

Das Pilzkönigreich und der Kosmos haben sich in einem schimmernden Balsam aus Kakao- und Sheabutter vereint. Brecht ihn in zwei Hälften, um euer ganz persönliches Königreich auch mit anderen zu teilen!

Dieses Körperbalsam wird wie eine Massage Bar auf der trockenen Haut durch eure anwärmenden Hände verteilt. Einfach einmassieren und die großartigen Aromen zwischen Rose und Davana genießen.

Und wie gesagt: Alle Produkte lassen sich auch in einem Fragezeichen-Block aufbewahren. So sieht er aus…