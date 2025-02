Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim erscheint am 13.3.2025 als Heimkinoversion

Am 13. März 2025 wird das epische Abenteuer rund um die legendären Krieger von Rohan in die heimischen Wohnzimmer gebracht: Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim erscheint in einer spektakulären 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD und als limitierte Sammler-Edition.

Die mitreißende Geschichte über Helm Hammerhand und die Schlacht um Helm’s Klamm, die im großen „Der Herr der Ringe“-Universum angesiedelt ist, wird mit eindrucksvollem Bild und Ton präsentiert. Fans können sich auf atemberaubende visuelle Effekte und eine packende Handlung freuen, die tief in die Geschichte von Rohan eintaucht und die Ursprünge eines der denkwürdigsten Orte aus J.R.R. Tolkiens Welt näher beleuchtet.

Kurzinhalt: 183 Jahre vor den Ereignissen der ursprünglichen Filmtrilogie verteidigt König Helm Hammerhand von Rohan sein Volk gegen Wulf, einen auf Rache sinnenden Fürsten aus dem Dunland. Auf der Festung Hornburg, die später unter dem Namen Helms Klamm Bekanntheit erlangen wird, ist Helms Tochter Héra gezwungen, eine letzte Schlacht gegen einen Feind zu schlagen, der fest entschlossen ist, Rohan vollständig zu vernichten.