Der große Salomon und die verlorene Seele: Neues Crime Runners Outdoor Abenteuer startet am 13.6.2025

„Rechtzeitig zum Sommer freuen wir uns am 13. Juni nach über einem Jahr Entwicklungszeit unser neues Outdoor Escape zu präsentieren“, sagt Lukas Rauscher, Geschäftsführer von Crime Runners.

Ein Outdoor Abenteuer, dass sich wie ein Indoor Escape Room Erlebnis anfühlt: Ausgestattet mit allerlei für die Mission benötigten Utensilien, wie Taschen, Schmuck, Tarotkarten sowie eine mysteriöse Box und ein Tablet zur Wegfindung, geht es kreuz und quer durch den achten Wiener Bezirk, um eine Geschichte voller Liebe, Sehnsucht und Magie zu erleben.

„Unser Outdoor Escape Konzept kam bei unserem ersten Abenteuer Opus Arcani so gut an, da konnten wir einfach nur unsere Ursprungsidee weiterentwickeln“, sagt Rauscher. „Gleichzeitig ist dieses Erlebnis völlig anders, als erwartet wird und wir haben uns wieder neu erfunden. Wir verraten aber nicht zu viel und sind schon sehr auf das Feedback der ersten Spielenden gespannt.“

Die Story von „Der große Salomon und die verlorene Seele“

Der längst vergessene Magier teilt euch die Niederschrift seines Lebens mit und lädt euch auf eine Reise in die Vergangenheit ein, an deren Ende die Frage aller Fragen steht. Könnt ihr Wahrheit von Trug unterscheiden und seine Geschichte zu einem zufrieden stellenden Ende bringen? Begleitet Salomon auf eine Reise in die Vergangenheit zu den geheimsten und schönsten Flecken des 8. Wiener Bezirkes und erlebt eine Geschichte durchtränkt von Liebe, Leid und Illusion. Sammelt alle Tarotkarten, fügt die Einzelteile zusammen und beendet das Martyrium des Magiers.

Über Crime Runners

Bei Crime Runners handelt es sich um eine Weiterentwicklung klassischer Live Escape Games. Das Grundprinzip des gemeinsamen Rätselns wurde dabei übernommen und um eine spannende und zusammenhängende Story erweitert. Die Geschichte nimmt in Wien seit 2015 in der Filiale Schottentor mit der „Congressman-Trilogie“ ihren Anfang und wird seit 2019 in der Filiale Alser Straße mit „Going Underground“ (hier geht’s zu unserem Bericht) erweitert – Österreichs bisher modernstes Escape-Room-Erlebnis. Crime Runners wurden mit zahlreichen internationalen Awards, wie etwa dem „Terpeca“ des Top Escape Room Projects ausgezeichnet und zählen zu den qualitativ besten Escape-Room-Anbietern der Welt. 2023 präsentierte der Wiener Escape Room Betreiber mit „Opus Arcani“ sein erstes Outdoor Abenteuer (hier geht’s zu unserem Bericht).