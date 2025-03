Der EcoFlow River 3 Plus im Dauertest

Gut drei Monate begleitete mich der EcoFlow RIVER 3 Plus durch den Alltag. Zu Beginn dachte ich mir: na toll, Testzeit für einen Energiespeicher, den ich im Sommer super brauchen könnte, in den Wintermonaten. Was soll ich da testen? Jetzt, gut drei Monate später, muss ich sagen, dass ich den kleinen Energiewürfel richtig lieb gewonnen habe. Auf der Couch, im Arbeitszimmer, auf der Terrasse. Überall dort, wo entweder eine Steckdose fehlt, oder ich zu faul war, im Kasten nach einem Verlängerungskabel zu suchen, stand mir der RIVER 3 Plus energiegeladen zur Seite.

Der Energiewürfel ist tatsächlich eine kompakte, tragbare Powerstation, die sich ideal fürs Camping, Outdoor-Abenteuer oder als Notstromversorgung für kleine Geräte eignet. Mit einer Kapazität von 286 Wh und einer Leistung von bis zu 600 W bietet das Gerät zudem eine solide Mischung aus Portabilität und Funktionalität.

Das Äußere des RIVER 3 Plus

Der RIVER 3 Plus überzeugte mich auf den ersten Blick. Einerseits durch sein modernes und funktionales Design und andererseits durch seine kompakten Ausmaße. Besonders hervorzuheben ist auch der große Tragegriff auf der Oberseite, der den Transport deutlich erleichtert. Im Gegensatz zu vielen anderen Powerstations, die seitlich angebrachte oder ausklappbare Griffe haben, sorgt dieses Design für eine sehr komfortable Handhabung. Besonders praktisch: Der Griff ist groß genug, um das Gerät auch mit Handschuhen oder größeren Händen problemlos zu tragen.

Der RIVER 3 Plus wiegt knapp 5 Kilogramm, was ihn nicht federleicht macht, aber er ist dennoch gut tragbar. Die Verarbeitungsqualität ist insgesamt hochwertig, mit einer robusten Kunststoffhülle, die unempfindlich gegenüber kleineren Stößen oder Kratzern ist. Die Farbgebung in dunklem Grau mit schwarzen Akzenten wirkt edel und unauffällig, sodass sich der RIVER 3 Plus optisch gut in verschiedene Umgebungen einfügt – sei es im Wohnbereich, im Auto oder beim Camping.

Das Gehäuse selbst besteht aus hochwertigem, mattem Kunststoff, der einen widerstandsfähigen Eindruck macht und sich auch so anfühlt. Solide verarbeitet, zeigt der Energiewürfel keine offensichtlichen Schwachstellen. Kratzer oder leichte Stöße im Alltag übersteht das Material gut, allerdings bietet es keinen besonderen Schutz gegen Wasser oder Staub. Hier wäre eine Gummierung oder zumindest eine IP-Zertifizierung wünschenswert, um den Outdoor-Einsatz unbesorgter zu machen. Belüftet wird der RIVER 3 Plus über seitliche Schlitze, wodurch eine gute Luftzirkulation gewährleistet ist. Während des Betriebs springt der Lüfter nur gelegentlich an und bleibt dabei relativ leise. Bei hoher Last wird die Kühlung jedoch deutlicher hörbar, ohne dabei aber störend zu wirken.