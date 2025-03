Das EcoFlow 45W Solarpanel im Outdoor-Test

Mit einem Gewicht von etwa 2 kg ist es nicht federleicht, aber dennoch gut tragbar. Die integrierte Halterung auf der Rückseite ermöglicht es, das Panel in einem optimalen Winkel zur Sonne aufzustellen. Hier gibt es allerdings einen kleinen Kritikpunkt: Die Halterung könnte stabiler sein, da sie bei Wind oder unebenem Untergrund manchmal einknickt. Dafür lässt sich das Panel auch einfach mittels vier mitgelieferter Karabiner an verschiedensten Positionen aufhängen oder sogar einspannen.

Das Solarpanel macht auf den ersten Blick einen hochwertigen Eindruck. Es ist in einem faltbaren Design gehalten, wodurch es sich leicht verstauen und transportieren lässt. Die Außenseite besteht aus robustem, wetterbeständigem Material, das Schmutz und Spritzwasser gut abweist. Laut Hersteller ist das Panel nach IP67 zertifiziert, also gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt – ein Pluspunkt für den Outdoor-Einsatz.

Leistung des Solar Panels

Das EcoFlow 45W Solarpanel hat eine Nennleistung von 45 Watt, wobei die tatsächliche Leistung stark von den äußeren Bedingungen abhängt. In meinem Test erreichte ich folgende Werte:

Volle Sonne (Mittag, klare Bedingungen): 35–42 W

Leicht bewölkt: 20–30 W

Stark bewölkt oder diffuse Lichtverhältnisse: 5–15 W

Unter optimalen Bedingungen schafft das Panel also rund 80–90 % der angegebenen Leistung, was ein guter Wert ist. Bei bewölktem Himmel fällt die Leistung jedoch deutlich ab, was bei tragbaren Panels dieser Größe aber auch zu erwarten ist. Zum Vergleich: Das Panel kann eine EcoFlow RIVER 3 (286 Wh) in etwa 8-9 Stunden vollständig laden – vorausgesetzt, es gibt durchgehend gutes Sonnenlicht.

Anschlüsse und Kompatibilität

Das Solarpanel kommt mit einem fest integrierten MC4-Anschluss, was den Vorteil hat, dass es mit vielen Powerstations kompatibel ist – nicht nur mit EcoFlow-Geräten. Mit einem entsprechenden Adapter kann es auch an andere Systeme angeschlossen werden. Das mitgelieferte Kabel ist etwa 1,5 Meter lang, was für viele Anwendungen reicht, aber für mehr Flexibilität könnte ein längeres Kabel oder eine Verlängerung nötig sein. Ein kleiner Kritikpunkt: Es gibt keine integrierten USB-Anschlüsse, um Geräte direkt zu laden. Wer also Smartphone oder Tablet direkt per Solar laden möchte, braucht entweder eine Powerstation als Zwischenlösung, einen zusätzlichen Adapter oder ein Kabel, dass auf einer Seite einen USB-C Anschluss hat und auf der anderen den jeweiligen, der gebraucht wird.

Stärken

Kompaktes, faltbares Design – ideal für Camping oder Reisen

Wetterfest nach IP67 – Regen und Staub stellen kein Problem dar

Hohe Effizienz (bis zu 25 %) – gute Energieausbeute bei Sonne

MC4-Anschluss für hohe Kompatibilität Leicht und gut transportierbar

Schwächen