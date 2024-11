Der Böglerhof: Pure Winteridylle im „schönsten Dorf Österreichs”

Alpbach in den Kitzbüheler Alpen – ein Geheimtipp für all jene, die das Authentische und Unverfälschte in den Alpen erleben möchten. Dieses urige Dorf, ausgezeichnet als das „schönste Dorf Österreichs”, besticht durch seine einzigartigen „Alpbacher Holzhäuser”. Hier erleben Gäste Tradition und Ursprünglichkeit in ihrer reinsten Form, gepaart mit der tiefen Verbundenheit der Alpbacher zur Natur. Inmitten des schmucken Dorfes liegt das Der Böglerhof – pure nature spa resort.

In absoluter Ruhelage verwöhnt Familie Duftner in ihrem Fünf-Sterne-Haus mit Gemütlichkeit auf höchstem Niveau. Wenn es Winter wird in Alpbach, ist es im Böglerhof besonders stimmungsvoll. Im exklusiven pure nature spa tauchen Erwachsene in eine Welt der Inspiration, Schönheit und Entspannung ein – die Berge vor Augen. Der Böglerhof zählt zu den herausragenden Wellness-Refugien des Landes. Zwei SPAs – adults only und family spa – mit 19 Relax-, Schwitz- und Badeattraktionen auf 2.000 m2 sind eine einzige Einladung zum Glücklichsein. Im Böglerhof haben die schönsten Seiten des Lebens ihren Platz. In den gemütlichen Stuben des Restaurants verbindet sich fine dining mit einer heimeligen Atmosphäre, die Geborgenheit gibt. Die historische 500 Jahre alte Fuggerstube ist die Bühne der Drei-Hauben-Küche von Hansi Treichl. Sobald die ersten Schneeflocken fallen, verwandelt sich die Region in ein wahres Winterparadies für Skifahrer. Das Skigebiet Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, das nur einen Steinwurf vom Böglerhof entfernt liegt, bietet bestens präparierte Pisten für jedes Können. Doch damit nicht genug. Viel Weite, viel Natur, viel Platz, viel Erholung – das zeichnet das Alpbachtal abseits der Pisten aus. Beim Schneeschuhwandern, Skitourengehen, Langlaufen oder Rodeln wird die Natur zur Kraftquelle. Um diese unvergesslichen Outdoor-Momente noch zu bereichern, bietet der Böglerhof ein abwechslungsreiches Erlebnis- und Aktivprogramm. Nach einem Tag in der erfrischenden Winterluft laden die exquisit ausgestatteten Zimmer und Suiten zum Entspannen ein. Familie Duftner hat einen Ort der Erholung geschaffen, der die tiefe Verbundenheit zur Natur spürbar macht, ein Haus voll Herzlichkeit und Tradition – mit dem zauberhaften Alpbacher Winter direkt vor der Tür.