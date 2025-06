Der Aiper Day ist da: Satte Rabatte auf ausgewählte Geräte!

Mit dem Sommer steigt neben der Lust auf Abkühlung auch der Wunsch nach einem gepflegten Pool ohne Aufwand.

Mehr zum Aiper Day

Passend dazu startet Aiper, ein weltweit führender Hersteller von Roboter-Poolreinigern, seine wichtigste Promotion-Kampagne des Jahres: den Aiper Day 2025. Bis zum 25. Juni 2025 dürft ihr euch auf attraktive Angebote und Preisnachlässe mit bis zu 500 EUR Rabatt auf die beliebtesten Modelle freuen. Damit beginnt für Poolbesitzer:innen die beste Zeit des Jahres, um beim Kauf smarter Poolroboter so viel zu sparen wie nie.

Rabatt-Highlight der Poolsaison

Der Aiper Day ist mehr als nur eine Rabattaktion – er ist Teil einer internationalen Markenbewegung rund um smarte Freizeitgestaltung. Mit dem Kampagnenmotto „Own the pool. Own the summer.“ bedankt sich Aiper bei seiner Community und unterstreicht damit sein Produktversprechen: Weniger Zeit mit Putzen, mehr Zeit im Pool, mehr Zeit für Familie und Freunde. Im Mittelpunkt stehen dabei kabellose Poolroboter, die mit modernster Sensorik, hoher Saugleistung und intelligenter Navigation die Poolpflege revolutionieren.

Top-Deals nur für kurze Zeit

Während des Aiper Days erhalten Kund:innen bis zu 33 Prozent Rabatt auf ausgewählte Geräte:

Scuba X1: Smarter Premium-Roboter-Allrounder mit WavePath™-3.0-Navigation, 25.000 Liter pro Stunde Saugleistung und kabelloser Ladestation statt 1.499,- Euro jetzt für 999,- Euro erhältlich

Smarter Premium-Roboter-Allrounder mit WavePath™-3.0-Navigation, 25.000 Liter pro Stunde Saugleistung und kabelloser Ladestation statt 1.499,- Euro jetzt für 999,- Euro erhältlich Scuba S1 (2025): Kompaktes Modell für kleinere Pools mit anpassbaren Reinigungsmodi und hoher Effizienz – aktuell für 569,- Euro statt 699,- Euro

Scuba X1 Pro Max: Das High-End-Modell (hier lang zu unserem Testbericht) mit 32.000 Liter pro Stunde Saugleistung, OmniSense+™-2.0-Ultraschallsensoren, Quad-Core-Chip und vollständig kabelloser Bedienung per App – inklusive HydroComm für Unterwasserkommunikation

Surfer S1: Solarbetriebener Oberflächenskimmer mit intelligenter Navigation und 150 μm-Feinfilter – für saubere Pooloberflächen ohne Keschern

Aiper: Innovation für mehr Freizeit

Aipers Vision ist es, Menschen mehr unbeschwerte Zeit im eigenen Garten zu bieten – ganz ohne Pflegeaufwand. Ausgezeichnet mit mehreren internationalen Design- und Technologiepreisen, zählt das Unternehmen heute zu den Vorreitern im Bereich kabelloser Poolpflege. Das aktuelle Portfolio reicht von autonomen Reinigungsrobotern bis hin zu smarten Bewässerungslösungen wie dem neuen IrriSense Sprinkler. Der Aiper Day ist live – ab sofort bis 25. Juni 2025. Weitere Infos und alle Angebote auf: www.aiper.com/de