Der 23. Oktober 2025 wird zum Fallout Day

Bethesda hat bestätigt, dass die Fallout Day-Übertragung für 2025 am 23. Oktober stattfinden wird neue Ankündigungen für Fallout verspricht.

Über den Fallout Day

Während an diesem Datum keine neuen Einträge im Fallout-Franchise erwartet werden, werden die Fans stattdessen die Chance haben, zu erfahren, was für bestehende Spiele kommt. Fallout ist eines der beliebtesten Franchises im Gaming-Bereich und ist erst in letzter Zeit immer beliebter geworden. Der letzte Haupteintrag der Serie, Fallout 4, wurde 2015 veröffentlicht, aber das Online-Spin-off Fallout 76 folgte 2018 und verbesserte langsam seinen Ruf bei den Spielern. Darüber hinaus war die jüngste Fallout-TV-Show ein großer Hit und hat die Anzahl der Spieler mehrerer Spiele in der Franchise erhöht. Jetzt hat Bethesda bestätigt, dass die jährliche Fallout Day Broadcast am 23. Oktober um 13 Uhr ET stattfinden wird. Auf die Sendung folgt die Fallout for Hope Post-Show, und beide können über Twitch oder YouTube angesehen werden. Laut Bethesda wird die Show „die neuesten Nachrichten über unsere bestehenden Fallout-Spiele“ sowie Informationen über Community-Feierlichkeiten und Fan-Events enthalten.

Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass Microsoft für Fallout 5 grünes Licht gegeben hat, so dass der Titel wahrscheinlich erst in Jahren zur Veröffentlichung bereit sein wird. Was die Fans wahrscheinlich in der kommenden Sendung sehen werden, sind weitere Neuigkeiten zu Fallout 76-Updates. Fallout 76 hat im Laufe der Jahre viele starke Updates erhalten, und es ist bereits ein weiterer für Dezember 2025 geplant, was es wahrscheinlich macht, dass die Burning Springs von Fallout 76 in der kommenden Fallout Day-Sendung zu sehen sein werden. Die kostenlose Erweiterung wird mehr Waffen, Quests, ein neues Kopfgeldsystem und einen neuen Bereich in Ohio hinzufügen. Eines der wichtigsten Highlights von Burning Springs wird die Anwesenheit von Walton Goggins‘ The Ghoul sein, einem der Protagonisten der beliebten TV-Show, die in der neuen Gegend zu finden sein wird.