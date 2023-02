Den Himmel erkunden: Neuer Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Ein Königreich für die Nintendo Switch: Mit dem neuesten Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom steigt Nintendo aufs Gas!

Mehr zu Tears of the Kingdom

Bei der aktuellen Nintendo Direct hat der Konzern nun einen weiteren offiziellen Einblick in das Spiel gewährt. Während The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, der Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, erst am 12. Mai 2023 erscheinen wird, wissen wir schon einiges über den Titel. So wird auch das Sequel in einer offenen Welt spielen und euch jederzeit alles erforschen lassen. Allerdings wird eure Freiheit stark erweitert, genauer gesagt werdet ihr vertikal mehr Freiheiten haben. Bis in den Himmel soll sich das neue Spiel erkunden lassen – was Nintendo damit meint, seht ihr am besten im neuen Video!