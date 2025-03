Den Haag im Frühling: Ein unvergesslicher Familienausflug

Wir verbrachten Anfang März vier unvergessliche Tage in Den Haag – erfahrt in meinem Reisebericht, warum Den Haag für Familien ein absoluter Insidertipp ist. Ein Stadtspaziergang durch Den Haag: Kultur und Geschichte für Groß und Klein Der erste Schritt auf einer Familienreise durch Den Haag sollte ein Spaziergang durch das historische Zentrum der Stadt sein. Der Binnenhof, das imposante Parlament der Niederlande, ist ein echtes Highlight. Der Binnenhof wird momentan renoviert, doch auch in dieser Zeit gibt es spannende Erlebnisse für Besucher:innen, denn über einen auffällig gelben Turm neben dem Binnehof, der als kostenlos begehbarer Aussichtspunkt für alle zugänglich ist, könnt ihr einen Blick über die Dächer hinweg in den Binnenhof werfen. Der Turm bietet interessante Informationen über die Geschichte des Gebäudes und die laufenden Renovierungsarbeiten. Von oben haben Besucher:innen einen tollen Blick auf den Binnenhof und die Stadt – ein spannendes Erlebnis für die ganze Familie! Besonders interessant ist der Hofvijver, ein wunderschöner Teich, der von alten Herrenhäusern und Gärten umgeben ist. Wir haben hier Pause gemacht und uns ein Eis von Het Ijskabinet als Belohnung für die Erklimmung des Turms geholt. Gerade für Kulturfans gibt es im Stadtzentrum viel zu entdecken: die alten Gebäude, die zahlreichen Brunnen und der majestätische Ridderzaal (Rittersaal), in dem der König seine jährliche Ansprache hält. Ein weiterer aufregender Ort für Familien ist der Grote Markt, der zentrale Platz, der mit seinen vielen Cafés und Geschäften zum Verweilen einlädt. Hier können Kinder die bunte Atmosphäre genießen und sich in den Straßenkünstler:innen und Straßenmusiker:innen verlieren, während Eltern eine Pause einlegen. Tipp: Haltet im Stadtzentrum nach dem Wappentier von Den Haag Ausschau – überall könnt ihr den Storch entdecken, wenn ihr die Augen offen haltet.

Must-visit für Fans von Naturwissenschaften Den Haag ist reich an Museen, die nicht nur für Erwachsene interessant sind. Besonders hervorzuheben ist das Museon-Omniversum, ein interaktives Museum, das junge und jung-gebliebene Besucher:innen auf spielerische Weise an Nachhaltigkeit und Natur heranführt. Kinder können hier experimentieren, forschen und sogar in die Welt der Dinosaurier eintauchen.Mit interaktiven Workshops und kreativen Ausstellungen wird der Besuch für die ganze Familie zu einem unterhaltsamen Erlebnis. Nicht zu vergessen das 180° Kino Omniversum, in dem es über den ganzen Tag verteilt Dokus beispielseweise über das Leben in den Meeren oder den T-Rex, den König der Dinosaurier, gibt.

Entspannen und Spielen am Strand von Scheveningen Nur eine kurze Fahrt vom Stadtzentrum entfernt, liegt der berühmte Strand von Scheveningen. Der breite Sandstrand ist der perfekte Ort für Familien, um sich zu entspannen und die frische Meeresluft zu genießen. Kinder können im Sand spielen, Drachen steigen lassen oder sich in den Wellen vergnügen. In der Umgebung gibt es zahlreiche Cafés und Restaurants, die leckere Snacks und Erfrischungen anbieten, sodass die Familie einen entspannten Tag am Meer verbringen kann. Für Abenteuerlustige bietet der Scheveningen Pier aufregende Aktivitäten wie ein Riesenrad, von dem aus man einen atemberaubenden Blick auf die Küste genießen kann, sowie verschiedene Wassersportmöglichkeiten, die vor allem Teenager:innen begeistern. Kinderfreundliche Attraktionen in Scheveningen: LEGOLAND® Discovery Centre und SEA LIFE In Scheveningen finden Familien mit Kindern weitere spannende Attraktionen: LEGOLAND® Discovery Centre: Diese Indoor-Erlebniswelt bietet zahlreiche LEGO®-Attraktionen, darunter einen 4D-Kino-Erlebnis, einen LEGO®-Ninja-Parcour und viele weitere interaktive Spielbereiche, die die Kreativität und Fantasie der Kinder fördern.

SEA LIFE Scheveningen: Hier entdecken Besucher:innen die faszinierende Unterwasserwelt mit über 4.000 Tieren in 45 Aquarien. Zu sehen gibt es Otter, Rochen, Seepferdchen und viele weitere Meerestiere. Tägliche Fütterungen und spezielle Kinderaktivitäten machen den Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

Madurodam: Die Niederlande im Miniaturformat Ein weiteres absolutes Muss für Familien in Den Haag ist der Besuch von Madurodam, ein berühmter Miniaturpark. Madurodam ist eine Miniaturnachbildung der Niederlande und zeigt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und ikonischen Gebäude des Landes im Maßstab 1:25. Hier können Familien durch die holländische Geschichte reisen und dabei das Rijksmuseum, den Königspalast, den Hafen von Rotterdam und vieles mehr entdecken – alles in beeindruckend kleinen Maßstäben. Kinder können die Miniaturversionen berühmter Bauwerke erkunden und mit interaktiven Elementen, wie z. B. der Möglichkeit, den Verkehr auf den Straßen zu steuern oder den Fluss der Schiffe zu beeinflussen, interagieren. Zudem sorgen ein Outdoor-Spielplatz und viele Indoor-Themenräumen für eine ordentliche Portion Abwechlslung. Madurodam ist also nicht nur ein Ort zum Staunen, sondern auch ein interaktives Erlebnis, das für Kinder und Erwachsene gleichermaßen spannend ist.

Ein Besuch im Stadtteil Voorburg und der Indoorspielplatz EPICX Ein weiteres Highlight für Familien in der Nähe von Den Haag ist der malerische Stadtteil Voorburg. Nur eine kurze Fahrt mit den Öffis vom Zentrum entfernt, bietet Voorburg eine charmante Atmosphäre mit historischen Gebäuden, kleinen Boutiquen und gemütlichen Cafés – vor allem jene am Zuidvliet. Kinder können hier wunderbar spazieren gehen und die Enten füttern, während Eltern einen Kaffee in der ruhigen Umgebung genießen. Ein Muss für Familien mit jüngeren Kindern ist der Indoorspielplatz EPICX. Dieser riesige Indoor-Spielplatz ist ein wahres Paradies für Kinder und bietet eine Vielzahl von Attraktionen wie Trampoline, Rutschen, ein Bällebad und ein gigantisches Klettergerüst. EPICX ist der perfekte Ort, um sich bei jedem Wetter auszutoben. Eltern können sich entspannen, während die Kinder sich stundenlang vergnügen.

Grünflächen und Parks: Perfekt für eine Pause Den Haag bietet nicht nur kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten, sondern auch viele Grünflächen und wunderschöne Parks, die besonders für Familien ein Highlight sind. Ein besonders schöner Ort für Familien ist der Westbroekpark, der im Süden von Den Haag liegt. Der Park ist bekannt für seine weitläufigen Rasenflächen, malerischen Teiche und wunderschönen Blumenbeete. Kinder können hier auf dem Spielplatz spielen, wo ein echtes Piratenschiff als Klettergerüst dient, das zum Erkunden und Abenteuern einlädt. Während die Kinder sich im Piratenschiff vergnügen, können sich die Eltern im angrenzenden Café Greens eine wohlverdiente Auszeit gönnen. Das Greens ist ein gemütliches Café, das sich perfekt für eine Pause eignet. Das Konzept des Cafés setzt auf eine entspannte Atmosphäre mit gesunden und leckeren Optionen wie frischen Säften, gesunden Snacks und lokalen Spezialitäten (teils aus dem eigenen Garten!). Die Speisekarte bietet zudem eine Auswahl an Bio- und veganen Gerichten, die nicht nur gesund, sondern auch köstlich sind. Die Eltern können sich hier bei einer Tasse Kaffee oder Tee entspannen und die Kinder im Blick behalten, während sie auf dem Spielplatz spielen. Die Kombination aus einer grünen Oase und einem Café, das sich dem Wohlbefinden verschrieben hat, macht den Westbroekpark zu einem perfekten Ziel für Familien.

Öffentliche Verkehrsmittel in Den Haag: Bequem und umweltfreundlich Den Haag ist eine sehr gut erschlossene Stadt, die sich ideal für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel eignet. Die Stadt verfügt über ein modernes und zuverlässiges Netz aus Straßenbahnen, Bussen und Zügen, mit dem Sie schnell und bequem alle wichtigen Sehenswürdigkeiten erreichen können. Die Straßenbahnen sind besonders praktisch, da sie die wichtigsten touristischen Ziele miteinander verbinden. Eine Fahrt durch die Stadt mit der Straßenbahn ist nicht nur komfortabel, sondern auch eine großartige Möglichkeit, Den Haag aus einer anderen Perspektive zu erleben. Besonders die Linien, die in den Stadtteil Scheveningen führen, sind bei Familien beliebt, da sie bequem zum Strand, zu LEGOLAND® und SEA LIFE bringen. Zusätzlich gibt es zahlreiche Busverbindungen, die sowohl den Stadtverkehr als auch Verbindungen in die Umgebung abdecken. Direkt am Bahnhof Den Haag Central – zu dem ihr vom Flughafen Amsterdam mit dem Schnellzug in rund einer halben Stunde kommt – kann man gleich Einzelfahrten oder Tageskarten kaufen. Aber vergesst nicht, dass ihr beim Betreten und Verlassen der Öffis immer mit der Karte ein- und ausstempeln müsst. Nachhaltige Anreise nach Den Haag: So kommen Sie bequem aus Deutschland Den Haag ist hervorragend erreichbar, insbesondere aus Deutschland. Hier erfahren Sie, wie Sie am besten in die niederländische Hauptstadt gelangen, um Ihren Familienurlaub stressfrei zu starten. Anreise mit dem Zug Eine der komfortabelsten und umweltfreundlichsten Möglichkeiten, nach Den Haag zu gelangen, ist die Zugfahrt. Beispielsweise vom Kölner oder Frankfurter Hauptbahnhof fahren regelmäßig internationale Züge, wie der ICE, via Utrecht nach Den Haag. Die Fahrt dauert je nach Abfahrtsort etwa 3,5 bis 5 Stunden und man muss nur einmal umsteigen. Aber auch von Hannover oder Berlin ist man mit einem Umstieg in Amersfoort in rund 4,5 bzw. 6 Stunden am Ziel. Anreise mit dem Fernbus Wer eine günstigere Variante bevorzugt, kann auch den Fernbus wählen. Es gibt mehrere Anbieter, die Direktverbindungen von Städten wie Köln, Düsseldorf oder Frankfurt nach Den Haag anbieten. Die Fahrt dauert zwar etwas länger als mit dem Zug, bietet aber eine preiswerte Möglichkeit für Familien, nach Den Haag zu gelangen. Hotel Bries – eine Empfehlung! Untergebracht waren wir im – für uns perfekt passendem – Hotel Bries in Scheveningen. Dieses B&B ist die Nummer 1 auf Trip-Advisor und ich kann verstehen warum. Die Räumlichkeiten waren für uns als Familie optimal und der Frühstücksservice sowie die Hilfsbereitschaft des Teams des Hotels eine absolut positive Überraschung. Es ist zudem in einer hippen Nachbarschaft gelegen, die auch zum genießen und schlendern einlädt. Meinen vollständigen Hotelbericht könnt ihr hier nachlesen.

Fazit: Den Haag als Familienziel Den Haag bietet eine perfekte Mischung aus Kultur, Geschichte, Natur und Abenteuer, die jeden Familienurlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Egal, ob ihr in einem der vielen Museen stöbert, auf dem Boulevard von Scheveningen schlendert, den Strand genießt, den Westbroekpark und das Greens Café oder spannende Orte wie die Minaturstadt Madurodam, den Stadtteil Voorburg und den Indoorspielplatz EPICX besucht – in Den Haag gibt es für jede Altersgruppe zahlreiche Aktivitäten, die den Aufenthalt bereichern.