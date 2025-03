Hotel Bries in Den Haag: Stilvolles B&B in hipper Gegend

Das Hotel Bries in Den Haag ist eine Oase der Ruhe und ein Rückzugsort für all jene, die sowohl den Charme einer Stadt als auch die Schönheit der Küste genießen möchten. Gelegen im Küstenviertel Scheveningen, nur einen kurzen Spaziergang vom Strand und Hafen entfernt, bietet dieses stilvolle Hotel seinen Gästen eine einzigartige Kombination aus modernem Design, hervorragendem Service und einer Atmosphäre, die sowohl zum Entspannen als auch zum Entdecken einlädt. Hier geht’s zur offiziellen Webseite des Hotels.

Lage und Umgebung

Das Hotel liegt im ruhigen Stadtteil Scheveningen, einem beliebten Küstenbezirk von Den Haag, der vor allem durch seine breiten Sandstrände und die maritime Atmosphäre besticht. Nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt, finden Gäste den langen, weitläufigen Strand, die Strandpromenade sowie zahlreiche Cafés und Restaurants, die mit frischen Fischgerichten und niederländischen aber auch internationalen Spezialitäten locken. Die Gegend rund um das Hotel bietet eine entspannte, hippe Atmosphäre und ist der ideale Rückzugsort für Urlauber:innen, die das Meer genießen, aber auch die Annehmlichkeiten einer Stadt wie Den Haag nicht missen möchten.

Scheveningen ist ein lebendiges Viertel, das nicht nur durch seine Nähe zum Strand glänzt, sondern auch durch eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten. Mehr oder weniger vor der Tür des Hotels befindet sich die berühmte Scheveninger Promenade, die zum Flanieren einlädt. Hier können Gäste entlang der Küste oder am Hafen spazieren und dabei die erfrischende Meeresbrise genießen. Ein weiteres Highlight, das man keinesfalls missen sollte, ist die Umgebung rund um das Kurhaus von Scheveningen, ein elegantes Gebäude, das sowohl als Wahrzeichen als auch als exklusiver Veranstaltungsort für verschiedene kulturelle Events dient.

Für eine kulturelle Auszeit bietet Den Haag mit seiner Vielzahl an Museen und historischen Gebäuden ebenfalls eine Menge zu entdecken. Das Stadtzentrum ist bequem zu erreichen und bietet Sehenswürdigkeiten wie das Mauritshuis, das eine der bekanntesten Kunstsammlungen der Welt beherbergt, die Stadtkirche von Den Haag Grote of Sint-Jacobskerk oder den historische Binnenhof (wird aktuelle renoviert), das politische Zentrum des Landes. Wer nach einem Tag voller Sightseeing Entspannung sucht, findet im Hotel Bries den perfekten Ort, um zur Ruhe zu kommen.

Ambiente

Das Hotel Bries setzt auf ein minimalistisches Design, das dennoch sehr einladend wirkt. Der gesamte Stil des Hotels ist modern und gleichzeitig gemütlich. Ohne eine klassische Lobby bietet das Hotel Bries eine innovative Empfangsstruktur, die den modernen Bedürfnissen von Reisenden gerecht wird. Ein check-in per Smartphone und ein schneller, unkomplizierter Empfang sorgen dafür, dass Gäste sich direkt auf ihre Zimmer zurückziehen können, ohne unnötige Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen.

Die Zimmer des Hotels sind eine wahre Oase der Ruhe. Jedes Zimmer ist individuell gestaltet und bietet viel Platz, wobei der Fokus auf Komfort und Qualität gelegt wurde. Ausgestattet mit komfortablen Betten, modernen Badezimmern mit Regenduschen, einem großen Flachbildfernseher und schnellem Wi-Fi, ist das Hotel Bries auf die Bedürfnisse von Reisenden bestens vorbereitet. Besonders hervorzuheben sind die detailverliebte Einrichtung und harmonischen Farbtöne, die eine entspannte und dennoch elegante Atmosphäre schaffen. Auch kleinere Details wie die Auswahl an Kissen und Farbakzente tragen zur gemütlichen Stimmung bei. Durch die großzügigen Fenster wird man sogar im März schon durch den Sonnenschein natürlich geweckt. Was für ein traumhafter Start in den Tag.

Zimmer für alle

Das Hotel Bries in Den Haag bietet eine Auswahl an modernen und komfortablen Suiten, die alle mit durchdachten Extras ausgestattet sind, um den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

Zimmertypen:

Tiny Suite: Die Tiny Suite ist die kompakteste Option und eignet sich perfekt für Alleinreisende oder Paare, die Wert auf Funktionalität legen.

Die Tiny Suite ist die kompakteste Option und eignet sich perfekt für Alleinreisende oder Paare, die Wert auf Funktionalität legen. Standard Suite: Die Standard Suite bietet etwas mehr Platz und Komfort und ist ideal für Reisende, die sich gerne etwas mehr Raum gönnen möchten.

Die Standard Suite bietet etwas mehr Platz und Komfort und ist ideal für Reisende, die sich gerne etwas mehr Raum gönnen möchten. Comfort Suite: Die Comfort Suite ist eine geräumige Option mit zusätzlichen Annehmlichkeiten, die den Aufenthalt noch angenehmer machen.

Die Comfort Suite ist eine geräumige Option mit zusätzlichen Annehmlichkeiten, die den Aufenthalt noch angenehmer machen. XL Suite: Die XL Suite ist die größte Suite und bietet viel Platz für Paare oder kleine Familien.

Die XL Suite ist die größte Suite und bietet viel Platz für Paare oder kleine Familien. Family Suite: Die Family Suite ist speziell auf Familien zugeschnitten und bietet ausreichend Platz für alle. Diese Kategorie hatten auch wir bei unserem Urlaub.

Extras:

Alle Suiten im Hotel Bries verfügen über eine Reihe von Extras, die den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis machen: