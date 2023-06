Den besten Sound auf tink.at abstauben – Sonos-Aktion läuft nur bis zum 11. Juni!

Kraftvoller Sound für unvergleichlichen Klang und ein ansprechendes Design, das sich in jedes Zuhause einfügt, gibt’s nun bei tink!

Mehr zum Sonos-Sale bei tink

Das und noch mehr kann nun beim Sonos-Sale von tink ergattert werden. Ab sofort und bis zum 11.06. (23:59 Uhr) – nur auf tink.at. Überraschende Wendungen, die uns vor Spannung an den Platz fesseln und Cliffhanger, die uns mit puren Schockmomenten direkt in den Film katapultieren: Wenn Filme zu einem Erlebnis werden, dachte man früher ans Kino. Heute wandert dank smarten Entertainment-Lösungen von tink die Vorstellung direkt ins Wohnzimmer. Denn mit umfangreichen Soundsystemen kann jeder ein noch nie dagewesenes Heimkino-Erlebnis schaffen. Und sollte der Abend doch noch nach draußen verlegt werden, sorgen tragbare Speaker dafür, dass die Lieblingsmusik in einem ganz neuen Sound erlebt wird.

Eine neue Era des Klangs

Als erster All-in-One Speaker ist der Sonos Era 300 mehr als nur ein gewöhnlicher Lautsprecher, das haben wir auch in unserem Review gesehen. Geschaffen für 3D-Audio mit Dolby Atmos liefert der smarte Speaker mitreißenden Sound, der unter die Haut geht. Noch innovativer wird der Era 300 nur als Heimkino-Set. Denn der Sub Gen. 3 – WLAN-Subwoofer und die Arc ergänzen den intelligenten Lautsprecher perfekt. In Kombination garantiert Sonos so eine unverkennbare Soundqualität, die in weniger als 5 Minuten einsatzbereit ist. Und die eingebauten Hoch-, Tief- sowie Mitteltöner sorgen für den typischen Sonos-Sound: glasklar, mit erstklassiger Tiefe. Mit der breiten Palette an intelligenten Features wie etwa der intuitiven Touch-Steuerung oder der Mute-Taste für mehr Privatsphäre, wird das Sounderlebnis noch beeindruckender. Das Sonos Era 300 Arc 7.1.4 Heimkino-Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt um nur 2.119,95 Euro (statt 2.896,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Design trifft Sound

Der Sonos Era 100 ist nicht nur ein Meisterwerk der Audio-Technologie, sondern auch ein Statement für Stil und Umweltbewusstsein. Gefertigt aus 48 % recyceltem Plastik leistet der smarte Lautsprecher einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Abfall und Ressourcenverbrauch. Dabei wird jedoch keinerlei Kompromiss bei der Qualität oder Langlebigkeit des Produkts eingegangen. Das intuitive Akustikdesign des Sonos Era 100 kreiert einen faszinierend klaren Sound, der durch die Arc perfekt ergänzt wird. Ohne qualitative Einbuße füllt das Entertainment-Set so den gesamten Raum mit erstklassiger Tonqualität, die durch die eingebaute Trueplay-Funktion unterstützt wird. Und das Beste? Die effiziente Software reduziert den Stromverbrauch, wenn der smarte Speaker Audio wiedergibt oder sich im Standby-Modus befindet. So vereint das Entertainment-Set Ästhetik mit Nachhaltigkeit und setzt gleichzeitig einen kreativen Akzent in jedem Raum. Das Sonos Era 100 Arc Entertainment Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt um nur 1.199,95 Euro (statt 1.557,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Gemeinsam sind sie stark

In einem hektischen Lebensstil ist Flexibilität der Schlüssel zum Glück. Und das macht den Sonos Move zum perfekten Begleiter. Denn ganz gleich, ob man sich im Komfort des eigenen Zuhauses zurückzieht oder unterwegs ist: Mit dem wasser- und sturzfesten Sonos Move ist man immer mit den besten Sounds versorgt. Zuhause lässt er sich einfach via WLAN verbinden. Und muss es doch einmal schnell gehen, kann der Lautsprecher mühelos mit seinem ergonomischen Griff an der Rückseite mitgenommen werden. Den smarten Move dann einfach via Bluetooth verbinden und schon kann der unvergleichliche Sonos-Sound auch unterwegs genossen werden. Damit der Sound auch perfekt an die Umgebung angepasst wird, sorgt das automatische Trueplay Tuning für eindrucksvolle Musikerlebnisse. Bei mittlerer Lautstärke können diese dank langer Akkulaufzeit für bis zu 11 Stunden genossen werden. Das Sonos Move 2er-Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt um nur 589,95 Euro (statt 898,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Auch mobil gibt’s auf die Ohren

Den richtigen Sound für die tägliche Siesta liefert Sonos mit der tragbaren Roam. Der smarte Speaker (hier geht’s zu unserem Test) ist nämlich mit seiner kompakten Größe der perfekte Lautsprecher für gemütliche Stunden unterm Sternenhimmel oder beschwingte Zusammenkünfte am Abend. Zuhause verbindet sich der intelligente Speaker automatisch mit dem WLAN-Netzwerk, während er unterwegs mit dem Smartphone paired. Über Bluetooth streamt das kleine Kraftpaket so bis zu 10 Stunden lang ununterbrochen Musik. Und nicht einmal Wasser kann der Roam etwas anhaben, während stoßdämpfenden Materialien sie für jedes Wetter und Gelände rüsten. Aber was passiert, wenn man die Hände gerade voll hat oder der Speaker nicht in Griffnähe ist? Sie wird einfach via Sprachsteuerung aktiviert und schon kann sich der echte Stereo-Sound von Sonos frei entfalten. Die Sonos Roam + Charger ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt um nur 174,95 Euro (statt 248,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Weitere Top-Deals im Sonos-Sale gefällig?