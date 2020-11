Demon’s Souls Remake: 12 Minuten Gameplay veröffentlicht

Es gibt erneut News zum PS5 exklusiven Launchtitel Demon’s Souls Remake. Sony lässt es sich nicht nehmen, uns eine Kaufentscheidung zu Gunsten der neuen Playstation 5 mächtig schwer zu machen. Im Rahmen der neuesten State of Play wurde nun ein 12 minütiges Gameplay-Video zum überarbeiteten Spiel von Bluepoint Games gezeigt.

Untermahlt von Audiokommentaren des Executive Directors des Games Gavin Moore, bekommen wir so abseits von Trailern erstmalig einen tieferen Einblick. Dem Charakter-Editor wird dabei ebenso seine Zeit eingeräumt wie sämtliche unterschiedliche Level. Selbst Bosse werden im Rahmen der Präsentation etwas näher beleuchtet – darunter der bis dato noch nicht im neuen Look gezeigte Dirty Colossus.

Wer noch unsicher ist, ob er sich die Playstation 5 zum Launch holen will oder nicht, sollte auf jeden Fall einen Blick in das unten angeführte Video riskieren. Man bekommt dadurch schon einen sehr guten Eindruck, was einen in Demon’s Souls – dem abseits der Konsolenhardware einzigen bisherigen handfesten Verkaufsgrund – erwarten wird.