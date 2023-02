Demon Slayer Swordsmith Village Arc Opening Teaser vorgestellt

Das Opening Kizuna no Kiseki (grob übersetzt: Wunder der Bindung) stammt von Man with a Mission x milet und stimmt uns schon richtig auf den Start der Serie im April 2023 ein. Viel Spaß damit!

Wer sich schon richtig auf den neuen Arc einstimmen möchte, sollte sich zudem den 26.2.2023 im Kalender markieren. An diesem Tag findet die Demon Slayer To The Swordsmith Village Premiere in Berlin statt, bei der Filmproduzent Yuma Takahashi anwesend sein wird. Der neue Film wird aus den Episoden 10 und 11 des Entertainment District Arc, der für seine rasanten Actionszenen und herzzerreißende Story hochgelobt wurde, sowie der ersten Episode des nächsten Arcs, Swordsmith Village Arc, bestehen. Um ein überwältigendes Kinoerlebnis zu schaffen, haben alle Inhalte ein neues Gewand in 4K und neu abgemischte Musik erhalten!

Einen Test zur ersten Staffel, die hierzulande bei peppermin anime erhältlich ist, findet ihr hier.