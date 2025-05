Death Stranding 2: On the Beach kommt mit eigenem PS5-DualSense-Controller

Sony und Kojima Productions teilen mit, dass es einen PS5 Dualsense-Controller geben wird, der auf Death Stranding 2: On the Beach basiert.

Der Haken bei Death Stranding 2

Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Das limitierte Design wird nur direkt über den PlayStation Online Store erhältlich sein. Diese werden am 26. Juni 2025 erscheinen, obwohl wir das Peripheriegerät ab 22. Mai 2025 ab 10 Uhr vorbestellen können. Da es sich um einen Controller in limitierter Auflage handelt, stellte Sony fest, dass es nicht in der Lage sein wird, die genauen Mengen für jede Region zu teilen. Das Unternehmen hat jedoch einen Preis dafür geteilt, der Controller kostet 84,99 Euro statt der üblichen 79,99 Euro. Dies kommt, nachdem Preiserhöhungen auf der PS5 und einige Peripheriegeräte bereits für mehrere Orte weltweit angekündigt wurden.

Hier ist ein genauerer Blick auf den Death Stranding 2 Dualsense PS5 Controller. Er sieht weitgehend aus wie eine schwarze Standardversion des Peripheriegeräts. Das Touchpad verfügt jedoch über ein Logo und ein Design, das auf Drawbridge basiert, der neuen Organisation, die in dieser Ausgabe zu finden ist. Es gibt auch Akzente an den linken und rechten Griffen, die auf Technologien und Designs basieren, die im Game zu finden sind. Death Stranding 2: On the Beach wird am 26. Juni 2025 für die PS5 erscheinen, und der thematische DualSense-Controller kann ab dem 22. Mai 2025 vor dem Debüt des Spiels vorbestellt werden.