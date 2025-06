Death Howl: Ein Deckbau-Spiel mit Soulslike-Elementen

Klingt nach einem seltsamen Genre-Mashup? Funktioniert aber – hier lest ihr mehr über Death Howl!

Zum Indie-Titel Death Howl

Das dreiköpfige dänische Studio The Outer Zone kreiert mit Death Howl eine äußerst spannende, neue Angelegenheit. Die zweite Demo für den Indie-PC-Titel wird nächste Woche auf Steam (mal sehen, ob ebenfalls nur kurzzeitig erhältlich) veröffentlicht. Diese ungewöhnliche Mischung von Genres ist nicht das einzige Markenzeichen des Spiels, denn es gibt auch einen wunderschönen Kunststil und Musik, die zu seinen reichen Themen passt. Ihr spielt Ro, eine Jägerin aus einem kleinen Stamm, die um den Tod ihres Sohnes trauert. Mystische Stimmen locken sie zu einem Geisterreich, während sie versucht, ihn zurückzubringen. Ros Abenteuer führt sie auf eine Reise der „Liebe, des Verlustes und des langsamen Weges zur Akzeptanz“.

Der deckbasierte Kampf des Spiels wird verschiedene Nahkampf- und Fernkampfzauberangriffe freischalten. Im Laufe des Fortschritts erstellen wir Karten, die nach unserem bevorzugten taktischen Stil gebaut werden. In der Zwischenzeit verbessern schamanische Totems das Deck und machen euch stärker. Die Soulslike-Elemente zeigen sich mit der Schwierigkeit des Spiels, am allermeisten in Bosskämpfen und optionalen Nebenquests. Es ist zwar kein Action-Rollenspiel, fühlt sich aber manchmal wie ein Souls an. Death Howl kommt erst später in diesem Jahr. Aber die zweite Demo wird vom 9. bis 16. Juni spielbar sein. Geht dazu einfach auf die Steam-Seite des Spiels, um es euch näher anzusehen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch den neuen Trailer unten zu Gemüte führen!