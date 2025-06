Billie Bust Up (PC) bekommt Demo bis 9. Juni 2025

Eine zeitlich begrenzte Demo für den 3D-Musik-Plattformer Billie Bust Up (PC) ist bis zum 9. Juni spielbar. Wir berichteten bereits vom rhythmischen Game – jetzt könnt ihr selbst Hand anlegen!

Zu Billie Bust Up

Die Demo ist für den PC über Steam verfügbar, gaben Publisher Humble Games und Entwickler Giddy Goat Games bekannt. Worum geht’s? Von magischen Musikfähigkeiten bis hin zu schillernden Tanzbewegungen, ihr begebt euch mit der mutigen jungen Ziege Billie auf eine skurrile Reise, die von den Cartoon-Klassikern eurer Kindheit inspiriert ist. Entdeckt die Geheimnisse der mysteriösen Vergangenheit ihres Vaters und nutzt dabei verzauberte Kräfte, während ihr in beatgetriebenen Bosskämpfen gegen spektakuläre Bösewichte antreten müsst. Einer dieser Bösewichte, der sein Debüt in der Demo macht?

Fantoccio – eine dramatische, leicht aus dem Gleichgewicht gekommene Puppe, die seit fünfzehn langen Jahren in der bröckelnden magischen Stadt Harpis Major gefangen ist. Als Billie in seine Welt stolpert, ergreift Fantoccio die Chance, endlich das große Stück zu inszenieren, das er im Namen der „Freundschaft“ geplant hat. Es gibt nur einen kleinen Haken: Billie ist nicht gerade begeistert von seinem MItwirken. Also natürlich ist Fantoccios nächster Schritt… Gehirnwäsche! Mit unvergesslichen Charakteren, originellen Songs, die euch mitwippen lassen, und einer Geschichte, die zwischen herzlich und urkomisch angesiedelt ist, trifft Billie Bust Up genau die richtigen Töne.