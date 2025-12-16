Dead Island 3 ist in Arbeit, erscheint wohl 2028

Dambuster Studios arbeitet an Dead Island 3 und strebt eine Veröffentlichung Anfang 2028 an. Was wird uns erwarten?

Das ist laut Finanzdokumenten, die von X-Benutzer @bogorad222 entdeckt wurden, die das Spiel direkt benennen und besagen, dass sich die Produktion jetzt „an Fahrt aufnimmt“. Den Dokumenten zufolge befinden sich „Teile des Spiels jetzt in der frühen Produktion“, darunter Feature-Design, Charakterdesign, Weltdesign und Erzählung. „Das aktuelle vorhergesagte Veröffentlichungsfenster für das Projekt ist Q1/2 2028“, heißt es. Dambuster sprach bereits von der Existenz von Dead Island 3 in einem Steam-Post Anfang dieses Jahres. „Dambuster Studios ist bereits da, was als nächstes kommt“, schrieb es. „Im Moment bleiben die Details geheim, der Ausbruch ist noch lange nicht vorbei…“

Wenn Dead Island 3 im Jahr 2028 veröffentlicht wird, wird es fünf Jahre nach dem letzten Spiel erscheinen, das eine turbulente Entwicklungsphase hatte, die sich über fast ein Jahrzehnt erstreckte. Das erstmals 2014 angekündigte Zombie-Action-RPG erlitt während eines ereignisreichen Produktionszyklus eine Reihe von Verzögerungen und Entwicklerwechseln. Dambuster, das interne Deep Silver-Studio, übernahm 2019 die Entwicklung und das Spiel wurde schließlich im April 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC über den Epic Games Store veröffentlicht, es gab sogar zwei DLCs. Jedenfalls werden auch bei Teil drei sicherlich Action und Chaos im Vordergrund stehen. Freut ihr euch drauf?