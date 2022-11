Dead Island 2 wird verschoben, kommt nun Ende April 2023

Nicht mehr fällig am 3. Februar: Dead Island 2 kommt nun später. Genauer gesagt Ende April – lest hier die Gründe dafür!

Warten auf Dead Island 2

Der Verlag Deep Silver und der Entwickler Dambuster Studios haben Dead Island 2 von seinem zuvor geplanten Veröffentlichungsdatum am 3. Februar 2023 auf den 28. April verschoben. Das korrigieren wir selbstverständlich in unserer Aufstellung für das Jahr 2023! Es wird für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erhältlich sein. Die Unternehmen haben das Ganze wie folgt kommuniziert:

„Wir haben einige wichtige Neuigkeiten zu teilen, also lassen Sie uns dieses Pflaster sofort abreißen. Wir verschieben Dead Island 2 – das neue Veröffentlichungsdatum wird der 28. April 2023 sein. Die Ironie, das Spiel zu verschieben, geht nicht an uns vorbei, und wir sind so enttäuscht wie Sie. Die Verzögerung beträgt nur 12 kurze Wochen und die Entwicklung ist jetzt im Endspurt; wir werden uns die Zeit nehmen, die wir brauchen, um sicherzustellen, dass wir ein Spiel veröffentlichen, auf das wir stolz sind. Für diejenigen unter Ihnen, die seit Jahren warten, danke, dass Sie bei uns geblieben sind. In der Zwischenzeit werden wir einen aufregenden neuen Trailer und Gameplay im The Dead Island 2 Showcase veröffentlichen, der am 6. Dezember auf unseren Twitch- und YouTube-Kanälen sowie auf der Dead Island-Website Premiere haben wird.“