Was lange währt, wird endlich blutig: Dead Island 2 kommt im Frühjahr 2023

Neun Jahre nach seiner ersten Enthüllung wird Dead Island 2 laut einer Auflistung von Amazon am 3. Februar veröffentlicht.

Dead Island 2, lange ist’s her

Ihr seht schon, es ist nur ein Gerücht und stammt von Amazon – man kann es glauben oder nicht. Aber es entspricht den jüngsten Hinweisen des CEO der Embracer Group, dass das Open-World-Zombie-Spiel im Geschäftsjahr 2023 des Unternehmens veröffentlicht wird. Dead Island 2 spielt in einer Horror-Version von Los Angeles, was bedeutet, dass ihr Zombies in “der grünen Vorstadt Beverly Hills” und “der schrulligen Promenade von Venice Beach” bekriegen dürft. Der Kampf ist natürlich extremst blutig sowie voller Gore, und es wird Dutzende verschiedener Arten von Zombies zum Ausweiden geben. Anscheinend soll es sechs verschiedene spielbare Charaktere geben, unterschiedliche Fähigkeiten und somit werden auch komplett abgedrehte Builds möglich sein. Klingt spannend!

Worum geht’s eigentlich? Ein tödlicher Virus breitet sich in Los Angeles aus und verwandelt seine Bewohner in gefräßige Zombies. Die Stadt befindet sich in Quarantäne und das Militär hat sich zurückgezogen. Gemeinsam mit einer Handvoll anderer Personen, die zufällig gegen den Erreger resistent sind, versucht ihr, LA und die Menschheit zu retten. Während ihr die Wahrheit hinter dem Virus-Ausbruch aufdeckt, findet ihr heraus, wer – oder was – ihr eigentlich seid. Dead Island 2 führt euch auf einen brandneuen Spielplatz voller Zombies, auf dem ihr unzählige Zombies schlachten dürft. Erkundet Los Angeles, trefft riesige Charaktere und werdet zum ultimativen Zombie-Töter!