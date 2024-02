Dead Island 2 kommt am 22. April 2024 auf Steam

Dead Island 2 wird am 22. April 2024 auf Steam veröffentlicht, dies hat der Verleger Deep Silver bestätigt. Noch eine Plattform!

Mehr zu Dead Island 2

Das erstmals 2014 angekündigte Zombie-Action-RPG erlitt während eines turbulenten Produktionszyklus eine Reihe von Verzögerungen und Team-Änderungen. Dambuster, ein internes Deep Silver-Studio, übernahm die Entwicklung im Jahr 2019 und das Spiel wurde schließlich im vergangenen April für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht. Das Zombie-Gemetzel übertraf die Erwartungen beim Start und verkaufte eine Million Exemplare in drei Tagen und zwei Millionen im ersten Monat, was es laut der Muttergesellschaft Embracer Group zum “größten Start in der Geschichte von Deep Silver in der Geschichte und Umsatz” machte.

Um mit der Nachricht zusammenzufallen, dass das Exklusivitätsfenster des Epic Games Store der PC-Version zu Ende geht, wurde die Dead Island Definitive Edition um 85 % reduziert, und Dead Island: Riptide kann bis zum 15. Februar kostenlos heruntergeladen werden. Wer es noch nicht hat: Zugreifen. Deep Silver hat im vergangenen November die erste von zwei Dead Island 2 Story-Erweiterungen (nämlich Haus) veröffentlicht, eine weitere, das SOLA-Festival, soll im zweiten Quartal 2024 starten. Beide sind im Expansionspass des Spiels enthalten.