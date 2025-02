D&D-Nachschub: Neverwinter Nights 2 wird wohl remastered

Es sieht so aus, als ob das D&D-basierte RPG Neverwinter Nights 2 aus dem Jahr 2006 ein Remaster und seinen ersten Steam-Start erhält.

Willkommen, Neverwinter Nights 2

Wie von Wario64 entdeckt, wurde SteamDB kürzlich mit einem neuen Angebot für “Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2” aktualisiert. Das Änderungsprotokoll reicht bis Anfang Dezember 2024 zurück und wurde erst vor kkurzem aktualisiert. Nun, dies könnte entweder ein seltsam spezifisches, aber bedeutungsloses Update im Backend von Steam sein, oder wahrscheinlicher, es deutet darauf hin, dass irgendwann ein Neverwinter Nights 2-Remaster auf dem Weg zu Steam ist. Es wäre nicht zu verdenken, denn Neverwinter Nights: Enhanced Edition wurde 2018 auf PC, PS4, Xbox One und mobilen Plattformen veröffentlicht, so dass die gleiche Behandlung für die Fortsetzung tatsächlich eine Weile dauert.

Neverwinter Nights 2 basiert auf den Regeln der D&D 3.5 Edition und seine Geschichte ist weitgehend vom ersten Spiel der Serie isoliert. Die Neverwinter Nights-Spiele, obwohl sie im Allgemeinen von den Fans sehr gut aufgenommen wurden, kommen nicht ganz an den legendären Status der altehrwürdigen Baldur’s Gate-Serie heran. Solltet ihr also ein großer Fan von D&D-basierten RPGs sein und Neverwinter Nights oder seine Fortsetzung noch nicht gespielt haben: Ich kann euch beide empfehlen. Ja, die Grafik von Teil eins ist schon ein wenig älter, aber wenn jetzt Teil zwei ein Remaster bekommt, dann könnt ihr euch da bestimmt reinfuchsen. Die Geschichten von beiden Games haben es auf alle Fälle in sich, große Empfehlung von meiner Seite!